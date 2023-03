Antonio Pelayo, corresponsal en el Vaticano: “La relación entre España y la Santa Sede es cortés y distante”

Escuchar hablar al sacerdote y periodista Antonio Pelayo en una conferencia es aprender la historia del Vaticano y de todos los Papas que han pasado por él en los últimos 40 años, el tiempo que este vallisoletano lleva ejerciendo de corresponsal en la Santa Sede. Una disertación de la que este viernes se ha podido disfrutar en la Fundación Cajasol, dentro de su ciclo cultural Diálogos de Cuaresma y que ha estado protagonizada por este profesional del periodismo y por el subdirector de Diario de Sevilla, Carlos Navarro Antolín. El acto lo ha presentado otra profesional de la comunicación, Charo Padilla, pregonera de la Semana Santa de Sevilla en 2019.

Ha sido precisamente Charo Padilla la que ha repasado la trayectoria profesional de Antonio Pelayo que, entre otros méritos, tiene en su currículo 30 viajes realizados con el actual Sumo Pontífice. Pelayo y Navarro Antolín se conocieron en Roma en el otoño de 2003, cuando le fue entregado al entonces arzobispo de Sevilla, monseñor Carlos Amigo Vallejo, el cardenalato. Se inició entonces una relación profesional que se ha mantenido en el tiempo y que se evidenció en la conferencia impartida por ambos este viernes.

En el acto se han abordado numerosos asuntos. El de mayor actualidad, quizás, el que afecta a la relación entre el Gobierno de España y la Santa Sede. Antonio Pelayo ha afirmado que “en estos momentos no son tensas, aunque tampoco concordantes”, debido al desacuerdo con las leyes aprobadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la de la eutanasia, el aborto o la que atañe a la transexualidad. No obstante, el corresponsal ha hecho hincapié en que “el presidente español ha pensado que no es el momento de enfrentarse con la Iglesia”. “Ya tienen bastantes problemas dentro del Gobierno”, ha destacado este periodista, que ha insistido en que las relaciones de España con la Santa Sede son actualmente “corteses y distantes”.

La Iglesia, "una buena aliada"

A este respecto, ha recordado que esta diplomacia vivió en el pasado momentos de gran tensión entre Pablo VI y Franco, con un intercambio de cartas en el que se evidenciaba la disconformidad en varios asuntos, entre ellos, el poder de la dictadura a la hora de elegir obispos. Un privilegio que acabó con la llegada de Juan Carlos I, el Rey emérito. A preguntas de Carlos Navarro sobre una afirmación realizada en su día por Felipe González, Pelayo ha defendido que “cualquier gobernante sensato sabe que en la Iglesia tiene una aliada, por formar a la gente en valores y en el orden”.

Sobre el papa Francisco ha puntualizado que su elección fue una sorpresa hace 10 años, también en un mes de marzo y en plena cuaresma. Bergoglio –como bien ha apuntado el subdirector de Diario de Sevilla– comenzó a hacer cambios los primeros días de pontificado. “Este Papa ha cambiado el estilo de gobernar”, ha explicado Pelayo, quien ha añadido que “está más preocupado por los problemas cercanos de la gente que por las grandes cuestiones teológicas”. “Es un Papa popular, del pueblo fiel de Dios”, ha abundado.

"Una Iglesia menos vertical y más horizontal"

“Es el símbolo de la escucha”. Así también lo ha definido este veterano corresponsal de prensa, televisión y radio, que ha destacado el intento de Francisco por acabar con el poder que tiene Roma en las decisiones que se toman en el Vaticano. “Busca una Iglesia menos vertical y más horizontal”, han sido otras de sus frases más importantes en la charla de cuaresma.

Ha negado que la relación con su predecesor, Benedicto XVI, no fueran buenas, como ha dejado entrever George Gänswein, secretario de Ratzinger, en su libro. “Es una obra oportunista. No aporta nada fundamental y tiene un carácter comercial”, ha criticado el corresponsal, quien ha asegurado que si el papa alemán hubiera leído su contenido, “muchas cosas las hubiera cancelado”.

Ha culpado al “círculo” de Ratzinger de intentar “enfrentar” a los dos papas “sin fundamento”. Ha aseverado que las grandes decisiones tomadas por Benedicto XVI las consultó con su predecesor mientras vivió. De hecho, fue a él a quien llamó a los 15 minutos de salir al balcón en la Plaza de San Pedro tras su proclamación como nuevo pontífice de la Iglesia.

La razón por la que Francisco no viaja a España

No ha faltado la referencia a la predilección de Francisco por “las periferias”, una intención que se traduce en los viajes a países en los que la comunidad católica es minoritaria, como Mongolia, Rumanía y Albania. Un objetivo que hace que descarte otros estados donde esta confesión es mayoritaria, como Francia y España. Un Papa, además, que "se ha convertido en su propia oficina de comunicación”, debido al importante número de entrevistas que protagoniza. "Le he aconsejado que no conceda tantas", ha admitido.

El recuerdo al cura Javierre también ha estado presente en este encuentro. Ha pedido "un merecido homenaje" para el que fuera presbítero y director de El Correo de Andalucía. “Sableaba como pocos, pero siempre con fines benéficos”, ha recordado.

Antonio Pelayo disfruta estos días de una corta estancia en Sevilla, de la que ha destacado el olor a azahar que inunda en estas fechas la ciudad. En ella ya ha cumplido uno de sus ritos: visitar al Gran Poder, donde este viernes lo ha recibido su hermano mayor, Ignacio Soro. “Venir a Sevilla y no ver al Gran Poder es como viajar a Roma y no entrar en los museos vaticanos”, ha sentenciado.