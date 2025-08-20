Arranca el segundo besamanos a la Virgen de los Reyes 2025: días y horarios

Tramo final del amplio y vasto calendario de cultos en honor a la Virgen de los Reyes. La Asociación de Fieles que vela, junto al Cabildo Catedral, del día a día de la patrona ha informado que la imagen ya se halla dispuesta para la celebración del segundo besamanos en su honor, y que supone el colofón a varios días en que los sevillanos se han vuelto a reencontrar, como cada agosto, con la Virgen.

Altar de segundo besamanos a la Virgen de los Reyes / Asociación

La talla, ubicada como estos días en el trascoro de la Catedral, recibirá las ofrendas en forma de besos de los devotos en horario de 19:00 a 23:00 de la tarde en la jornada de este mismo miércoles 20 de agosto. Mañana, jueves día 21, el horario será matutino, de 9:00 a 14:00. El acceso, en ambos casos, se realizará por la Puerta de San Miguel.

Para este segundo besamanos (enmarcado en la octava que se prolongará hasta el día 22) la Virgen estrena una nueva saya en color blanco, con bordados. Por otra parte, viste el manto denominado "de los apóstoles", estrenado precisamente en el segundo besamanos de 2023, realizado con bordados procedentes de unas capas fluviales francesas del siglo XVIII.