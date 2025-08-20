El banderín de la extinta Policía Armada podrá verse en la exposición del XX aniversario de Esencia

Un objeto de interesante valor para los más interesados en el género de las cornetas y los tambores. La hermandad de la Sagrada Lanzada participará en la exposición del XX aniversario de la banda de cornetas y tambores Esencia de una manera muy especial: con la cesión del banderín de la extinta Banda de Cornetas y Tambores de la Policía Armada.

El banderín estará expuesto en el Mercantil durante varios días

El 20 de enero de 1996 tuvo lugar en la iglesia de San Martín el concierto homenaje a la Banda de la Policía Armada, enmarcado dentro de los actos de conmemoración del IV Centenario Fundacional de la Hermandad de la Sagrada Lanzada. Posteriormente, en 1998 la Hermandad entregó a la Policía Nacional el título de Hermano Honorario, demostrando así los vínculos existentes y fortaleciéndolos aún más si cabe.

El banderín que se incorporará a la Exposición, y que se podrá contemplar en la misma entre el 21 y el 30 de noviembre de 2025 en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, pertenece al Tercer Escuadrón de Caballería de la Policía Nacional. "Queremos agradecer a la Hermandad de la Sagrada Lanzada de Sevilla la disposición que ha tenido con la Banda de Cornetas y Tambores Esencia de Sevilla y su colaboración con este acto", señala la formación musical.

La banda de la Policía

La legendaria banda de la Policía, semilla de un estilo que hoy continúa aunque evolucionado, fue fundada en los años cuarenta por el jefe de la misa, el teniente coronel Arjona. Interpretó su música en diferentes cofradías como la Amargura, San Benito, Montesión, la Esperanza de Triana o la propia Lanzada. Fue la primera en grabar un disco con clásicos del género, como Virgen de la Paloma, Evocación o Consolación y Lágrimas. La banda Esencia podría considerarse la formación que ha mantenido con vida este estilo, por supuesto contando con la Centuria Romana Macarena desde hace décadas.