Así avanza la restauración del paso de la Pastora de Santa Marina a un mes de la coronación

Es uno de los más ambiciosos proyectos patrimoniales por la calle Amparo y el resultado poco a poco se va materializando. La hermandad de la Pastora de Santa Marina continúa inmersa en la restauración del paso procesional de la Virgen, un anhelo perseguido de manera reciente y que se encuentra en un estado avanzado de ejecución. Las tareas, que están corriendo a cargo de la restauradora Sheila Criado, continúan desarrollándose a poco menos de treinta días para la llegada de la coronación canónica, acontecimiento en el que se enmarca esta iniciativa.

En estos momentos las actuaciones se centran especialmente en la canastilla, mientra que la hermandad recuerda que desde el inicio del proyecto se abrió la llamada "suscripción pro-paso", encabezada por la Junta de Gobierno, para recaudar fondos a este fin. La Mayordomía de la Hermandad ha comisionado a don Rafael Ángel Ávila Muñiz, técnico de restauración y conocedor de la tarea, para ir acopiando fondos para la restauración del paso procesional y llevar a cabo, junto a la Priostía de la Hermandad, el seguimiento de estos trabajos de conservación.

El paso de la Divina Pastora es una joya de la talla religiosa sevillana concluido en 1960 por el taller de Miguel Alonso y estrenado durante la estancia provisional de la Hermandad en la Iglesia de San Martín. Desde allí, ha acompañado a la Virgen en sus continuos traslados, y a pesar de la continua conservación, ha requerido diferentes intervenciones y reformas en diversos elementos como las esquinas, los respiraderos o los candelabros de guardabrisas.