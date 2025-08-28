Santa Ana de Dos Hermanas acompañará al Divino Perdón durante un tramo de la salida extraordinaria

Un detalle a tener en cuenta por el Parque Alcosa de cara a una cita muy especial para todo el barrio. La Banda de Música de Dos Hermanas 'Santa Ana' acompañará musicalmente a Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón durante una parte del recorrido de la salida extraordinaria prevista para el próximo 5 de octubre. De este modo, la formación nazarena interpretará su música tras la imagen de Navarro Arteaga en la citada procesión, que será en domingo y en horario matinal.

Así lo han informado ambas partes a través de sus perfiles oficiales, toda vez que una representación de la hermandad encabezada por el hermano mayor, José Luis Pulido, se desplazó hasta las instalaciones de la banda para rubricar dicho acuerdo. Santa Ana se estrenó tras la Virgen de la Purísima Concepción el pasado Sábado de Pasión, y ahora hará lo propio tras el Nazareno durante un tramo a determinar de la procesión extraordinaria, que comenzará a las 11:00 y terminará en torno a las 15:00 de la tarde. Aún se desconoce, eso sí, cuál será la formación que acompañe el resto del recorrido a la imagen y si será la que permanezca de cara a la próxima Semana Santa tras la reciente y sonada desvinculación con Virgen de los Reyes.

No es la primera vez que una banda de música acompaña a una imagen cristífera en estos últimos años. Tras la llegada de La Puebla al Cachorro -o contando, por ejemplo, con la presencia de la Cruz Roja en la extraordinaria del Gran Poder en 2016 o la Sinfónica Municipal en noviembre de 2021 en la Plaza de San Francisco igualmente tras la talla de Juan de Mesa-, hemos visto al Carmen acompañando a la Piedad del Baratillo en la jornada de la coronación canónica desde la Catedral hasta Triana o al Cristo de la Buena Muerte de Los Estudiantes (por el centenario fundacional el pasado noviembre) con la Banda del Maestro Tejera, formación que hizo también lo propio con el Cristo de Burgos en la extraordinaria de 2024 por el 450 aniversario de la hechura.