Horario e itinerario del Vía Crucis de las Aguas a San Jacinto por el 275 aniversario

Cuenta atrás definitiva en Dos de Mayo, que se asoma con intensidad e ilusión al mes de septiembre. La hermandad de Las Aguas ultima todos los preparativos para la celebración de los actos centrales del 275 aniversario fundacional, una efeméride que se viene desarrollando durante el presente año y que alcanzará su cénit en este mes de septiembre con la tan esperada visita al barrio de Triana y a la parroquia de San Jacinto, su sede fundacional allá por 1750.

En este sentido, y tal y como aparece reflejado en la última hoja informativa recientemente remitida a los hermanos, la corporación ha dado a conocer el horario e itinerario del Vía Crucis externo que se celebrará el próximo 13 de septiembre, y que servirá como traslado de las imágenes del Santísimo Cristo de las Aguas y la Virgen del Mayor Dolor -en andas diferentes- hasta el templo de Pagés del Corro. El cortejo partirá desde la Capilla del Rosario a las 18:15 de la tarde, con el siguiente recorrido: Rodo, Real de la Carretería, Toneleros, Adriano, Pastor y Landero, Reyes Católicos, Puente Isabel II, Altozano, San Jorge, Castilla, Procurador, Alfarería, San Jacinto, Pagés del Corro y entrada a las 21:15. De este modo, visitará a dos hermandades vecinas como son la Carretería y el Baratillo. En esa jornada, además, habrá otras procesiones letíficas como la de Guadalupe de San Buenaventura o la extraordinaria de la Anunciación de Juan XXIII por el cincuentenario fundacional en el centro de la ciudad.

Aún falta por conocerse el horario e itinerario en sí de la salida extraordinaria, que previsiblemente se dará a conocer en próximas fechas (aunque la salida sí sabemos que será a las 20:30), pero que a buen seguro nos deparará estampas interesantes por las calles más antiguas del barrio de Triana, con visita a la parroquia de Santa Ana o la capilla de los Marineros, y el regreso por el entorno de Reyes Católicos y nuevamente las callejas del barrio del Arenal, en la jornada del 19 de septiembre, tras la misa estacional en San Jacinto con el paso montado al completo.