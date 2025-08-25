La Banda del Sol afronta el cincuentenario fundacional con la vuelta a los ensayos

Una institución musical emblemática de la ciudad que ultima los detalles de un curso muy especial. La Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol regresa, al igual que otras formaciones, a los ensayos en la jornada de este lunes 25 de agosto, una reincorporación con un matiz especial. Y es que esta entidad se halla inmersa en la celebración del cincuentenario fundacional, que estará repleto de actos y actuaciones.

A través de un spot publicitario, publicado en los perfiles oficiales, la banda hace gala de algunos adjetivos más identitarios ("histórica, icónica, fortísima, única, elegante, sevillana") y focalizada esencialmente en su particular uniforme, inspirado como es sabido en el uniforme de gala de la policía, con el característico casco de plumas blancas.

La formación hispalense comienza así la preparación para un intenso curso musical repleto de actos y actuaciones, que comenzará con la participación de la banda en la procesión de la Divina Pastora de Cantillana el próximo 8 de septiembre, la procesión de la Divina Pastora de Triana el próximo 20 de septiembre, o el Vía Crucis Magno que se celebrará en la ciudad de Córdoba el próximo 11 de octubre, durante el cual acompañarán al paso de misterio de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia.

Igualmente, la banda anunció en sus redes sociales la apertura del plazo de inscripción para nuevos componentes, disponiendo para ello de un formulario de inscripción. La cita será como decimos, el lunes 25 de agosto en el local de ensayos, situado en Polígono Calonge, C/Magnesio nº8, a las 21:30 horas. La formación anunciará próximamente el calendario completo de actos, tras haberse presentado el pasado mes de mayo el logotipo conmemorativo realizado por Gerardo Raño.