Triana, a una 'cuaresma' de la Misión de la Esperanza en las Tres Mil Viviendas

Tan solo cuarenta días. Es el margen de espera que aguardan los devotos del barrio de Triana para reencontrarse con la Virgen de la Esperanza nuevamente en la calle. Tras una particular Cuaresma veraniega y otoñal, la dolorosa de la calle Pureza presidirá uno de los acontecimientos religiosos más esperados del calendario: la Misión de la Esperanza, enmarcada en el Año Jubilar de la Esperanza y en el LXXV aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción.

Fue el pasado diez de marzo de 2024 cuando el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz, en el transcurso de la Función Principal de la cofradía en Santa Ana, anunció formalmente la convocatoria de esta Santa Misión, que llevará a la Virgen a las parroquias de Jesús Obrero y Pío X, en las Tres Mil Viviendas, una de las zonas más desfavorecidas y con la menor renta per cápita de todo el país.

Será el primer viernes de octubre cuando la Esperanza marche desde la capilla de los Marineros en primer lugar hacia Santa Ana, a partir de las ocho de la tarde. El día siguiente, 4 de octubre, comenzará oficialmente dicha Misión, momento en que la dolorosa partirá en dirección al sur de la ciudad, a las citadas parroquias. En la primera de ellas permanecerá una semana, celebrándose numerosos actos, entre ellos, un triduo, cada día organizado por una Hermandad con advocación de la Esperanza en Sevilla y por la hermandad del Baratillo. El viernes 10 se inaugurará el I Congreso Nacional de HH y Cofradías bajo la advocación de Esperanza con el lema: “La vida: un camino de ESPERANZA”.

El domingo 12, en Rosario, la imagen recorrerá Las Letanías, las Tres Mil Viviendas y Las Vegas, culto presidido por don José Ángel Saiz con llegada a la parroquia de Jesús Obrero, donde se celebrará igualmente un triduo en la semana correspondiente y en colaboración con Bendición y Esperanza. Regresará a Triana el día 18 de octubre y el 22 será trasladada a San Jacinto, para partir el sábado 25 en dirección a la Catedral a primera hora de la mañana. Del domingo al martes, besamanos en la Catedral y posterior triduo hasta el día 31. El sábado 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, regreso triunfal a Triana a partir de las 16:00 tras la solemne misa estacional.

Aunque aún faltan por conocerse y determinarse todos los horarios e itinerarios de los diversos traslados, en Triana ya se trabaja de manera más activa si cabe para vivir un intenso y vibrante mes de octubre, con el desarrollo de esta Misión que buscará crear conciencia y ofrecer consuelo e ilusión a decenas de sevillanos en este entorno de la ciudad.