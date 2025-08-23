Una semana más, en El pájaro morado, comentamos las novedades más relevantes con respecto a nuestras hermandades y cofradías. La hermandad de la Macarena ha preparado un documental en el que se irá detallando cada paso que se dé acerca de la restauración de la Virgen de la Esperanza, en primer lugar, con el tratamiento de anoxia que se extenderá durante unos veinticuatro días. Todo ello en el marco del anuncio de una tercera candidatura a las elecciones: la de Pedro Ignacio Rivero.

Además, comentamos los horarios e itinerarios de las respectivas salidas extraordinarias de la Divina Pastora de Santa Marina por su coronación y la del Divino Perdón por el barrio de Alcosa el día 5 de octubre. La Pastora tomará un itinerario histórico para alcanzar la Catedral el tercer domingo de septiembre. Por último, comentamos la última obra adquirida por la Esperanza de Triana, un lienzo del XVIII.