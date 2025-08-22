Crónica de una restauración: Pedro Manzano explica el primer paso de la intervención de la Macarena

Una iniciativa pionera que permitirá a hermanos y devotos conocer en todo momento el estado de su Virgen. La hermandad de la Macarena ha publicado en su perfil oficial de YouTube el primer capítulo de "Crónica de una restauración", una serie audiovisual que tiene como objetivo informar acerca de todos los pasos y fases que comprenderán la intervención de la Virgen de la Esperanza.

En la primera entrega, Pedro Manzano, el restaurador, explica los pormenores del primero de los objetivos: acometer el tratamiento de anoxia sobre la imagen, "que se extenderá hasta la segunda semana de septiembre. El tratamiento de anoxia consiste en eliminar el oxígeno en los tejidos de los seres vivos. Dentro de los tipos de anoxia, ahora estamos aplicando la anoxia anóxica, que es la que se da cuando no se da oxígeno suficiente en el medio ambiente. La idea es que el objeto en sí esté en un entorno donde el oxígeno sea 0%, con lo cual el tratamiento tiene una duración de veinticuatro días, a partir de los cuales se completa el ciclo". De esta manera, la idea es extraer y eliminar mediante reacción química el oxígeno y compensar el nivel de humedad, para eliminar el posible ataque de xilófagos.

"El proceso está siendo satisfactorio y en este momento ya se encuentra estabilizado, solo se necesita que se complete el ciclo para que los insectos dejen de existir si estuviesen activos". El tratamiento es completamente seguro puesto que no se introduce ningún tipo de gas o producto que pudiese perjudicar soporte y policromía. Puedes ver el capítulo completo pinchando en este enlace.