Pedro Ignacio Rivero, tercer candidato a hermano mayor de la Macarena

Novedades electorales por la Resolana. El cofrade Pedro Ignacio García Rivero ha anunciado su intención de presentarse como candidato a hermano mayor de la Macarena. Quien fuera en tiempo prioste de la Esperanza, a través de una carta, ha informado acerca de este proyecto, lo que confirma la concurrencia de una tercera lista a las elecciones del próximo 30 de noviembre, sumada a las de José Luis Notario y Fernando Fernández Cabezuelo.

"Ante la imposibilidad de hacerlo personalmente acada uno de vosotros, me permito dirigiros estas breves líneas para anunciaros mi decisión de presentar candidatura a Hermano Mayor de nuestra Hermandad de la Macarena. No ha sido ésta, como comprenderéis, una determinación fácil ni tomada a la ligera. Jamás hubiera imaginado siquiera planteármela y nunca ha sido mi objetivo. Sólo las especiales circunstancias que está viviendo nuestra Hermandad y sólo el sentido de la entrega y la responsabilidad con esta corporación, que me inculcaron desde niño, me han impulsado a dar este paso adelante. No lo doy, por supuesto, como salvador de nada, porque nuestra Hermandad no necesita salvadores. La Hermandad de la Macarena lleva cuatrocientos treinta años a salvo bajo el manto de la Santísima Virgen y alentada por el Espíritu Santo", señala.

"Lo que necesita nuestra Hermandad, en estos momentos de evidente tribulación, son hermanos con conocimientos, criterio, coherencia, generosidad, abnegación, ilusión, confianza y, sobre todo, serenidad. Con la serenidad vendrá la reflexión, el reconocimiento de los errores que podamos haber cometido, el perdón y el abrazo inevitable que un día –más pronto que tarde- nos daremos todos los macarenos de buena fe. Con la serenidad, los conocimientos, el criterio y la toma meditada, coherente y generosa de decisiones volverá esta Hermandad a lo que nunca ha dejado de ser para nosotros ni en los peores momentos: nuestro orgullo y cauce de vida cristiana por el que llegar a Dios", abunda.

La carta prosigue señalando que su intención de presentarse se basa en que está "convencido de contar con los conocimientos, la ilusión, la confianza, la capacidad de sacrificio y la serenidad necesaria para emprender este reto. Si no fuera así, tened por seguro que no lo haría, como seguro no lo haría ninguno de vosotros. Queremos tanto y respetamos tanto a esta Institución que nunca daríamos un paso así por frivolidad o ambición. Y me presento a Hermano Mayor porque vamos a ofreceros una candidatura a Junta de Gobierno nueva y diversa, formada por hermanos que también habrán de tener ese bagaje y que, sobre todas las cosas, serán buenas personas. De nada serviría una Junta de Gobierno muy eficaz –que lo será- si no está formada por buenas personas", relfexiona.

"Mi más vivo deseo será recomponer la paz y la unidad en nuestra casa. Una paz que haga viable, en un futuro no muy lejano, el consenso para el que, directa o indirectamente, hemos trabajado algunos hermanos en los últimos meses y que no ha sido posible alcanzar. No será fácil, lo sé. Pero, estoy convencido de que merece la pena intentarlo y de que, con la ayuda de todos, lo vamos a conseguir. Prometo y pido respeto en los próximos meses y durante el proceso electoral. Respeto a otras posibles opciones que puedan presentar hermanos nuestros. Respeto a los que nos han precedido en el gobierno de la Hermandad. Respeto a todos los macarenos, que no dejan de darnos ejemplo de amor a sus Sagrados Titulares y a su Hermandad, aun en las circunstancias más difíciles. Respeto a los que nos estarán viendo desde el cielo, y a los que no podemos defraudar. Respeto al mundo de las Hermandades y Cofradías, en el que tenemos la obligación de ser ejemplares. Respeto a la Santa Madre Iglesia. Y respeto, sobre todo, a la Santísima Virgen y a Dios, Nuestro Señor. Que nadie ofenda a nadie en sus nombres. Por ello, y porque quiero ser congruente con los principios y valores que defiendo, me comprometo ante vosotros a no participar del ruido de campañas electorales más propias de otros ámbitos que de quienes, simplemente, nos ofrecemos a gobernar una Hermandad, que no es otra cosa que una gran y diversa familia", finaliza.