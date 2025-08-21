La provincia camina hacia Castilblanco: guía de las peregrinaciones a San Antonio Abad 2025

Es, sin duda, una de las devociones más íntimas de nuestra región y son centenares los devotos que marcan en el calendario el final del mes de agosto. Numerosos peregrinos ultiman los preparativos para reencontrarse, un año más, con San Benito Abad, que en las estribaciones de Sierra Morena, en su santuario a la vera del Viar, recibe culto desde hace siglos. Ya en el Libro de Montería de Alfonso XI se recoge el camino de San Benito, ya en el siglo XIV. Las primeras referencias a la hermandad datan de 1595, y es considerado Patrón de Europa y, por supuesto, de Castilblanco de los Arroyos.

Por tal motivo, las hermandades filiales ya encaran la recta final de una larga espera y comienzan sus respectivas peregrinaciones. Este mismo jueves ha comenzado su camino la hermandad de Brenes, con la misa de romeros a las 6:30 de la mañana. A la medianoche de este viernes tendrá lugar la misa de camino en la Vía Pecuaria y el sábado, a las 22:00, será la presentación de la carreta, en conjunto con el resto de corporaciones.

Además, desde Sevilla, también peregrina el grupo de fieles de San Benito Abad, que continúa trabajando para alcanzar el rango de agrupación parroquial y hermandad como tal. Este jueves, a las 19:45, misa de romeros en la parroquia de San Francisco de Asís (Pino Montano), y mañana transitará por algunos municipios como Alcalá del Río, Burguillos o San José de la Rinconada. Volverá a la capital sobre las 20:45 del lunes.

Mañana viernes, 22 de agosto, tendrá lugar la salida de la hermandad de Tocina, con misa de romeros a las 19:00 de la tarde, en la capilla de la hermandad. Sobre las 19:40, entronización del estandarte en la carreta y comienzo de la romería con el siguiente itinerario: San Juan de la Cruz, San Juliano, Dr. Marcelo del Río, Virgen del Carmen, Rey Juan Carlos I, Avenida Pozo de la Ermita y carretera SE-128, en dirección a la monta. Todos los peregrinos deberán llevar chaleco reflectante según indicaciones de la DGT. Al día siguiente, en torno al mediodía, será la presentación oficial. La hermandad regresará a Tocina el lunes 25, a partir de las 20:00 de la tarde.

Ya el sábado, día 23, partirá la hermandad filial de Cantillana, con misa a las siete de la mañana en la Misericordia, a cargo del párroco don Manuel Martínez. Llegará al Santuario en la misma jornada, sobre las diez de la noche, para las presentaciones en carreta ante el santo patrón. La vuelta se realizará el lunes, sobre las 20:30 de la tarde, desde el chalet de José Antonio Núñez.

Actos de la romería y procesión

Cartel anunciador de la Romería de este 2025 / Rafa Tello

En la propia localidad de Castilblanco, la jornada comenzará a las 07:00 de este sábado día 23, con la Misa de Romeros. Posteriormente, el Estandarte iniciará el camino hacia la Ermita con un recorrido especial debido a las obras en la calle Fontanillas. El itinerario será Plaza de la Iglesia, Juan Ramón Jiménez, Avda. de España, Avda. de El Puente, Antonio Machado, Carretera de Almadén y Camino de San Benito. La llegada está prevista en torno a las 13:00. A las 22:00, se celebrará la Presentación de Hermandades Filiales en la Ermita.

El domingo 24, cuarto de agosto, a las 8:00, se oficiará la primera misa del día. A las 10:00, la Función Principal de Hermandades tendrá lugar en la puerta de la Ermita. El momento más esperado será a las 20:00, con la salida procesional de la imagen de San Benito por el recinto, precedida del tradicional Sermón del Santo. La Asociación Músico Cultural Virgen de Gracia será la encargada del acompañamiento musical.

El lunes 25, lunes de San Benito en Castilblanco, tendrá lugar la salida de vuelta al pueblo, sobre las 7:00. La llegada al Pilar está prevista sobre las 11:30, desde donde la comitiva, acompañada por la Asociación Músico Cultural Virgen de Gracia continuará su recorrido por Carretera de Almadén, Antonio Machado, Avenida de la Paz, Avenida de España, Fontanillas, Tejares, Plazoleta del Cascón, León Felipe, Cuesta de la Espina, Primero de Mayo y Plaza de la Iglesia. En la Plaza de San Benito, donde se instalará la carpa, tendrá lugar el Almuerzo Sanbenitero. A las 17:00 volverán las Carreras de Cintas en la calle Virgen de Gracia y la jornada se cerrará con actuaciones musicales y la suelta de varios toros de fuego a las 23:30.

Para garantizar la seguridad de todos los participantes, el Ayuntamiento de Castilblanco, junto con la Hermandad Matriz y las Hermandades Filiales, ha diseñado un Plan de Actuación que movilizará a más de 200 efectivos entre Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, servicios sanitarios y personal de organización. Este dispositivo especial estará activo durante todo el recorrido de ida, estancia en el Santuario y regreso al municipio, velando por el buen desarrollo de la Romería.