'Sevilla la espera': la visión de DAROAL sobre la restauración de la Macarena

Una obra que refleja y condensa la nostalgia de todos los macarenos. El artista Francisco Rovira, del taller DAROAL, ha compartido a través de sus redes sociales una nueva pieza pictórica, de carácter particular, realizada con motivo de la retirada del culto de María Santísima de la Esperanza Macarena, en el marco del inicio de la restauración a cargo de Pedro Manzano.

La obra de Francisco Rovira

Dicha pintura, cargada de significado, consiste en una recreación o revisión personal del célebre cartel de la Semana Santa de Sevilla 2025, obra de Francisco Maireles, y en la que se representa un primer plano del ojo derecho de la Macarena, en cuya pupila aparece la Giralda. En sus lágrimas, imágenes como el Gran Poder o el Cachorro. En la obra de Rovira, el artista ha volcado todo el concepto de la restauración precisamente cerrando el ojo, titulando el lienzo como "Sevilla la espera". Precisamente, es en los ojos de la Esperanza donde se ha diagnosticado por parte del IAPH, entre otras cuestiones, el recrecimiento del volumne de los párpados con el añadido de pasta de madera, desvirtuando su particular mirada.

El taller DAROAL está compuesto por David Romero (Sevilla) y Francisco Rovira (Yecla, Murcia). Son licenciados en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona en la Especialidad de Imagen (Fotografía, Cine y Vídeo, 1992) y por la Universidad de Sevilla en la Especialidad de Conservación y Restauración de obras de Arte (1996). Desde que terminaron sus estudios en la Hispalense constituyeron juntos el taller, en el que trabajan distintas disciplinas artísticas como la fotografía, el dibujo, la pintura, la escultura y la restauración.