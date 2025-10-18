El Buen Suceso de Castilleja del Campo celebra procesión extraordinaria por el XXV aniversario fundacional

Una cita a tener en cuenta para los más afines a la religiosidad de la provincia. La hermandad de Nuestra Señora del Buen Suceso y San Miguel Arcángel, de Castilleja del Campo, celebrará este próximo domingo 19 de octubre una procesión extraordinaria con ambos titulares por las calles del municipio, acto enmarcado en la celebración del XXV aniversario fundacional de la hermandad, si bien la devoción a los patronos del pueblo se remonta siglos atrás.

Ambas imágenes procesionarán en sus respectivos pasos procesionales, en los que salen de forma anual cada primer domingo del mes de agosto por las calles de la villa. Este año, con motivo de esta efeméride, el Ayuntamiento de Castilleja del Campo ha tenido a bien conceder a la corporación la primera Medalla de Oro De la Villa.

La procesión, que partirá desde la parroquia de San Miguel, tendrá el siguiente itinerario: Salida (11:15), Plaza Monseñor Óscar Romero, Venerable Mañara, Constitución, Cuatro de Diciembre, Avenida de Andalucía, Callejón de Federico, Constitución, Cervantes, Libertad, Martín Lutero King, San Miguel, Virgen del Buen Suceso, Plaza Monseñor Óscar Romero y entrada sobre las 15:15 aproximadamente. El paso de la Virgen estará acompañado por la Banda del Rosario de Sanlúcar la Mayor.

Habrá varios momentos destacados, como una lluvia de flores a la Virgen en la calle San Miguel, otra al santo en el callejón de Federico y cantes en la calle 4 de diciembre. La imagen de San Miguel se debe a la gubia de Marcelino Roldán (1758) mientras que la Virgen es una talla de vestir anónima del siglo XIX. La misa previa a la procesión será retransmitida por Canal Sur.