Así luce el retablo de la Capilla Sacramental de Pasión tras las labores de limpieza

El retablo de la capilla sacramental del Salvador, obra de Cayetano de Acosta
La hermandad de Pasión ha informado acerca de la conclusión satisfactoria de las labores de limpieza y consolidación del monumental retablo pórtico de la Capilla Sacramental, llevadas a cabo durante los meses de agosto a octubre, dentro del programa general de conservación que se desarrolla en la Iglesia Colegial del Divino Salvador.

La intervención ha permitido "recuperar el esplendor y la riqueza original" de esta obra maestra del retablista y escultor portugués Cayetano de Acosta, considerada una de las más destacadas del barroco sevillano por su grandiosidad, complejidad iconográfica y excepcional calidad artística.

Los trabajos han consistido en la "eliminación controlada de depósitos de polvo, la consolidación de elementos con riesgo de desprendimiento y limpieza de costras originadas por la humedad", respetando en todo momento la integridad del conjunto y sus materiales originales. La Archicofradía "la coordinación con la Delegación Pastoral del Cabildo Catedral de Sevilla y el excelente trabajo profesional de los técnicos y restauradores que han hecho posible esta intervención, que devuelve a la Capilla Sacramental toda su belleza y magnifencia".

