Culminan las obras de restauración en la iglesia de Santa Marina: este es su aspecto actual

La hermandad de la Resurrección ha informado acerca de la finalización de las obras de restauración y reparación que se han llevado a cabo durante estos últimos tres meses en su sede canónica, la iglesia de Santa Marina, uno de los ejemplos de la arquitectura mudéjar mejor conservados y valorados de la ciudad.

Estas actuaciones han contemplado, entre otras cuestiones, el arreglo de filtraciones en la linterna de la capilla de Nuestra Señora de la Aurora y la limpieza de la cúpula, el saneamiento de la parte baja de la fachada de la portada y del muro lateral izquierdo de la iglesia y el arreglo de un testigo. Estas obras fueron comunicadas a los hermanos en el cabildo general celebrado el pasado 7 de febrero de 2025 y contaban con la correspondiente licencia de obras del Ayuntamiento de Sevilla y la autorización por parte de la Delegación de Patrimonio de la Archidiócesis de Sevilla.

Los trabajos han sido realizados por Rege Ibérica S.A. y han tenido una duración aproximada de tres meses. "Se han podido realizar tras un gran esfuerzo de la mayordomía, ya que el coste de los trabajos han sido elevados y sufragados íntegramente con el presupuesto de la corporación. Con ella reafirmamos nuestro compromiso con la adecuada conservación y mantenimiento del patrimonio histórico-artístico que se nos ha confiado", señala la corporación.

De esta manera, la imagen de Dubé regresará al lugar que ocupa de manera habitual, que es su propia capilla, mientras que las demás regresarán también a sus estancias habituales: Santa Marina, San Juan Bautista de la Salle y el Ángel Anunciador, que habían estado expuestas en la capilla de María Santísima del Amor.