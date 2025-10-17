Horarios e itinerarios del traslado de regreso de la Esperanza del Polígono Sur a Triana

Después de catorce días de alegría, ilusión y felicidad, es momento de regresar pero solo en la vertiente física, porque en la espiritual y en la memoria, su nombre ya ha echado abundantes raíces. La hermandad de la Esperanza de Triana ultima los preparativos para el traslado de regreso de Nuestra Señora de la Esperanza desde el Polígono Sur hasta su sede canónica, la Capilla de los Marineros. En este sentido, se pondrá así el punto y final a la estancia de la Virgen en esta zona de la ciudad, donde se ha desarrollado la Misión Evangelizadora con total éxito, con la perspectiva de continuar allí la labor social y caritativa que ha tenido como punto de partida estas dos semanas.

La salida de la Virgen desde la parroquia de Jesús Obrero (en andas, como el traslado del día 4 o el rosario matutino del 12) está prevista para las 8:00 de la mañana, y el itinerario a seguir será el que se relaciona: Padre José Sebastián Bandarán, Bendición y Esperanza, Rafael Pérez del Álamo, Victoria Domínguez Cerrato (8:55), Torcuato Luca de Tena, Luis Rosales, visita al Hospital Infantil Virgen del Rocío (9:50), salida del hospital por la calle Antonio Maura Montaner, Bogotá, Juan Pablos, Progreso (12:35), Felipe II, entrada en el Parque de María Luisa por la Avenida Don Pelayo, Avenida Isabel la Católica, Avenida del Cid, Real Fábrica de Tabacos de Sevilla (actual Rectorado de la Universidad de Sevilla), entrada en la capilla universitaria de la Hermandad de los Estudiantes (14:30), San Fernando, Paseo de Roma, Paseo de las Delicias, Puente de San Telmo, Plaza de Cuba, Betis, Troya (16:35), Pureza y entrada en la Capilla de los Marineros a las 17:30.

Como ya se anunció, este traslado de regreso ofrecerá instantáneas para el recuerdo y cargadas de emotividad, como la visita al Hospital Infantil Virgen del Rocío, el transcurrir nuevamente por la Plaza de España o la visita a la Capilla de la Universidad, y las andas volverán a ser portadas por hermanos y hermandades invitadas. A este respecto, la hermandad de Los Estudiantes ha informado que a partir de las 13:15 se abrirán las puertas de la Lonja para el público general, si bien el acceso al interior de la capilla queda limitado a los hermanos que así lo soliciten vía correo electrónico.

Toda vez que culmine dicho traslado, con la llegada a la capilla de los Marineros, los esfuerzos se centrarán en la marcha a San Jacinto el miércoles 22 y la procesión, bajo palio, hasta la Catedral de Sevilla en la jornada ya del sábado 25 de octubre.