La gloria del palio de la Cabeza de las Siete Palabras será estrenada en 2027

La junta de gobierno de la hermandad de las Siete Palabras, reunida en cabildo de oficiales este pasado 15 de octubre, acordó entre otras disposiciones la continuación del proyecto del paso de palio de Nuestra Señora de la Cabeza, la iniciativa patrimonial de más envergadura de esta corporación en su etapa más contemporánea.

En este sentido, se ha informado que el taller de Jesús Rosado será el encargado de bordar la futura gloria para el techo de palio, que representará a Nuestra Señora de la Cabeza en Andújar y la leyenda de su aparición. Precisamente, la intención de la cofradía es que se estrene el próximo Miércoles Santo de 2027, coincidiendo con el 800 aniversario de la citada aparición de la venerada imagen jienense. Ya el pasado Miércoles Santo (aunque estaba previsto para 2024 pero llovió) la hermandad estrenó el exterior de las caídas del palio completamente bordado, trabajo desarrollado por el citado taller astigitano.

El nuevo paso de palio es un proyecto patrimonial que se remonta al año 2008. Por entonces, los hermanos aprobaron en cabildo la reforma completa del paso de palio, cuyas bambalinas contaban con diseño del recordado José Asián (y continuado por Sánchez de los Reyes) y con la gloria en plata cincelada y policromada. El techo es de terciopelo burdeos, estando bordado el frontal en oro fino a realce por Jesús Rosado (2017) y la trasera también en oro fino a realce por José Ramón Paleteiro Bellerín (2014). Fue, como se ha señalado, el taller de Jesús Rosado el encargado de bordar las bambalinas laterales, que completan así el conjunto bordado de este paso de palio de estilo decimonónico, en aras de fomentar el espíritu de esta cofradía con varios siglos de historia. Las antiguas bambalinas, las que acompañaron a la dolorosa entre 1997 y 2013, fueron vendidas en 2018 a la hermandad del Cautivo de Bollullos Par del Condado, que actualmente las emplea en su salida procesional.