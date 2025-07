En busca del 'manto blanco' de la Pastora de Capuchinos: crónica de una desaparición

Una obra simbólica de un icono mariano de la ciudad que se encuentra en paradero desconocido. Hermanos y cofrades de la Divina Pastora de Capuchinos solicitan difusión y ayuda para hallar y recuperar una pieza textil muy singular: el conocido como "manto blanco" de la Virgen, datado entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Este manto, bordado en oro sobre tisú de plata, supuso en su día un regalo de las Hijas de la Caridad allá por 1985, cuando se encontraban al frente del actual Hogar Virgen de los Reyes. Esta pieza, en un inicio concebida para una Virgen del Carmen que era propiedad de las monjas, estuvo presente en el ajuar de la Virgen hasta el año 2005, vistiéndolo en innumerables ocasiones. La forma y tipología del manto, tan particular, se convirtió en todo un icono para la Pastora, y conocedor de la devoción de las monjas hacia la Virgen, un fraile llamado Antonio Ruiz, que hizo de intermediario entre las hermanas y la corporación, lo cedió para que pudiera portarlo.

Sin embargo, todo se complica hace algo más de una década cuando fray Antonio es trasladado al convento de Capuchinos de Jerez de la Frontera, como es costumbre en esta Orden aproximadamente cada trienio, y se lleva el manto a la citada ciudad, considerándolo de su propiedad. "Hasta hace un par de años lo gestionaba la comunidad, si bien la pieza, al inventariarse el convento, se reconoce como propiedad de la Pastora. Por constitución del propio convento y espíritu de humildad, los frailes no pueden poseer ese tipo de bienes", relata Jesús Manuel Lozano, prioste y conservador-restaurador de bienes culturales, a este periódico. El manto fue utilizado en varias ocasiones por la Pastora jerezana e incluso lo vistió la Pastora de la calle Sagasta de Cádiz en una procesión allá por el año 2016.

La Divina Pastora portando el citado manto

Es en 2021 cuando se le pierde definitivamente la pista. La última constancia documental que se guarda de esta fabulosa pieza es una fotografía datada en el citado año, en la que se observa el manto pendiendo de una especie de tablón, en la casa hermandad de la Sagrada Mortaja de Jerez, que tiene su sede igualmente en la iglesia capuchina. "En 2021 invitan a un hermano nuestro de la Pastora al convento jerezano por unos temas personales. Durante esa visita, y al acceder a la casa hermandad, ve el manto y lo reclama. Pero fray Antonio rechaza la petición, recoge el manto y no se supo nada más. Además, el convento de Jerez también está inventariado por un compañero y por mí, y el manto allí no está", lamenta Lozano. Desde entonces no se ha vuelto a saber nada más de él, y los pastoreños capuchinos de Sevilla reclaman soluciones e información al respecto, puesto se ignora el paradero actual del manto y si, en el peor de los casos, ha sido vendido o despiezado, aunque todo hace indicar que se encuentra escondido.

El manto blanco de la Pastora en Cádiz en 2016 / Cinturón de Esparto

Esta pieza del patrimonio textil de la Pastora, como se ha señalado, se encuentra registrada en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, vinculando explícitamente su ubicación y propietaria. Además, el convento de Capuchinos de Sevilla está declarado como Bien de Interés Cultural, lo que significa que la protección del cenobio se hace extensible a los bienes muebles en él inventariados y, por ende, se vinculan al edificio contenedor, por lo que tanto Orden como Junta de Andalucía asumen las competencias necesarias para la gestión de su hallazgo o recuperación.

"Nosotros, en estos años, hemos seguido el protocolo de actuación, que se desarrolla desde el interior de la Orden y de guardián a guardián de cada convento. Lo que yo voluntariamente he hecho es poner en conocimiento de la gente una pieza, su recorrido y dar la voz de alarma, apelando a la buena fe. Nosotros continuamos con nuestro procedimiento y un abogado encargado de la situación", apunta Lozano, recordando que ya a finales de la década pasada un hermano denunció públicamente esta circunstancia, pero con impacto mediático muy superficial.

¿Y Jerez?

Como se ha señalado, este manto se vio por última vez en las dependencias de la Mortaja jerezana. Fuentes de dicha corporación señalan a esta cabecera que, en efecto, la obra estuvo en préstamo puntual de la hermandad "hasta que lo volvió a reclamar la comunidad, hace varios años. Nosotros dejamos de tenerlo allí hace ya bastante tiempo, jamás se hizo nada con él y se devolvió a los frailes, que nos comentaron que lo aprovechásemos. Estaba en muy mal estado", apuntan. En efecto, el estado de conservación del manto era muy deficiente, como se observa en la fotografía.

El manto, en una fotografía de 2021, en la casa hermandad de la Mortaja

Por tanto, es una cuestión que exclusivamente compete a la comunidad, y no a la hermandad o hermandades que pudieran relacionarse, cuestión que quieren también dejar claras todas las corporaciones implicadas. "En ningún caso es señalar a ninguna hermandad, todo lo contrario, más bien colaborar entre todos para poder esclarecer esta situación", puntualiza Lozano. Un trabajo de divulgación y búsqueda con un claro objetivo: recuperar, para el patrimonio mariano de Sevilla y Andalucía, una pieza de gran valor simbólico, emocional y espiritual.