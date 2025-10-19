Este es el cartel del LXXV aniversario del Dogma de la Asunción de la Esperanza de Triana

La hermandad de la Esperanza de Triana ha presentado en la mañana de este domingo, en la Capilla de los Marineros, el cartel anunciador de los cultos y actos con motivo del LXXV Aniversario del Dogma de la Asunción de la Santísima Virgen a los Cielos, obra del artista José Cabrera Lasso de la Vega.

La obra presenta "el rotundo y sereno perfil de Nuestra Señora de la Esperanza, que emerge majestuosa sobre un fondo beige luminoso, símbolo de pureza y trascendencia. Su silueta, reconocible y venerada, sirve de eje compositivo para acoger una serie de elementos iconográficos que evocan a Triana, a Sevilla y la devoción mariana que las une. En torno a la figura se despliegan formas y colores cargados de significado: los tonos verde agua, evocadores del río Guadalquivir que se abre al mar, se funden con un manto imaginario de color buganvilla, color de la pasión, del alma y de las flores que escoltan sus pasos cada Madrugada del Viernes Santo", señala la descripción.

El cartel realizado por Lasso de la Vega para esta efeméride

El artista entreteje referencias simbólicas y patrimoniales: el tímpano de la puerta de la Asunción de la Catedral de Sevilla, las trazas de Sánchez de los Reyes en el nuevo manto verde donde el espíritu de Recio aún resuena, o el icónico salvavidas de la Esperanza, presidido por la rosa de los vientos que corona la Glorieta de los Marineros, testigo del paso de la Virgen en su Misión Evangelizadora.

"No falta la Capillita del Carmen, emblema del alma trianera, junto a la figura de Juan Belmonte en el Altozano, evocando el histórico traje de luces que el torero donó a la Virgen. Estos guiños conforman un mapa emocional y devocional de Triana y su historia. Sobre un cielo de nubes serenas, se inscribe el lema con tipografía de José Manuel Peña: 'ESPERANZA, 75 AÑOS DE ASUNCIÓN', acompañado por el corazón coronado sostenido por el ancla, emblema de la misión y la firme fe de la Esperanza, que asciende, simbólicamente, 'al cielo', como reza el título", finaliza.