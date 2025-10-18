La Esperanza de Triana frente a los enfermos del Hospital Virgen del Rocío

Emoción y medicina para el alma. Así ha sido la visita de la Esperanza de Triana al Hospital infantil Virgen del Rocío. Decenas de pacientes, personal sanitario y familiares de los enfermos colapsaron cada centímetro de la institución sanitaria como si quisieran hacer de esta visita un momento eterno.

Frente a la puerta de acceso al hospital infantil, la Virgen se detuvo dejando que los presentes se llenaran con su presencia, con los que más la necesitan.

La Agrupación Coral La Salle-Viña 'Jesús Monzón' de Cádiz acompañó con su repertorio a la imagen trianera junto a la Banda de Música de Las Cigarreras.