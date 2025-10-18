El regreso de la Esperanza de Triana desde las Tres Mil Viviendas a su capilla, en directo

Sigue en directo el traslado de la Esperanza de Triana desde las Tres Mil Viviendas a la Capilla de los Marineros

La Hermandad de la Esperanza de Triana pone fin este sábado a la Misión de la Esperanza con el traslado de regreso de Nuestra Señora de la Esperanza desde el Polígono Sur hasta su sede canónica, la Capilla de los Marineros. La comitiva sale a las 8:00 horas desde la parroquia de Jesús Obrero y tiene prevista su llegada en torno a las 16:30, tras recorrer distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

El itinerario de regreso incluye enclaves de especial significado, como el Hospital Infantil Virgen del Rocío o el Rectorado de la Universidad de Sevilla, donde se prevé la presencia de numerosos fieles. Con este recorrido, la hermandad cierra dos intensas semanas de actividad religiosa, social y pastoral que han dejado una profunda huella en el barrio del Polígono Sur.

Como ya se anunció, este traslado de regreso ofrecerá instantáneas para el recuerdo, con momentos especialmente simbólicos como la visita al Hospital Infantil Virgen del Rocío, el paso por la Plaza de España o la visita a la Capilla de la Universidad, donde la emoción y el fervor se darán cita. Las andas volverán a ser portadas por hermanos y hermandades invitadas, en un gesto de fraternidad que realza el carácter comunitario de este recorrido.

En relación con esta última visita, la Hermandad de Los Estudiantes ha informado que a partir de las 13:15 horas se abrirán las puertas de la Lonja para el público general. No obstante, el acceso al interior de la capilla quedará limitado a los hermanos que lo hayan solicitado previamente

Después de catorce días de alegría, ilusión y felicidad, llega el momento del regreso, pero solo en el plano físico, ya que —como subraya la corporación trianera— en el espiritual y en la memoria, el nombre de la Esperanza ha echado raíces profundas en esta zona de la ciudad. ¿Podría haber mejor signo de misión cumplida que ese arraigo en los corazones?

Durante su estancia en el Polígono Sur, la Misión Evangelizadora se ha desarrollado con total éxito, combinando actos de culto con acciones sociales y caritativas orientadas a fortalecer la fe y el acompañamiento a los más necesitados. La hermandad prevé mantener viva esta labor en los próximos meses, dando continuidad al compromiso adquirido con los vecinos del barrio.

Con el regreso de la Virgen a Triana, la corporación cierra un capítulo histórico que ha unido devoción y acción social. La Esperanza, símbolo de fe y cercanía, vuelve a su capilla dejando tras de sí un testimonio de evangelización activa y fraternidad.