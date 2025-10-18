DIRECTO
Regreso de la Esperanza de Triana desde las Tres Mil Viviendas a su capilla
Regreso de la Esperanza de Triana a su paso por el Hospital Infantil del Virgen del Rocío
Regreso de la Esperanza de Triana a su paso por el Hospital Infantil del Virgen del Rocío / José Angel García

Regreso de la Esperanza de Triana a su paso por el Hospital Infantil del Virgen del Rocío

La Virgen regresa este sábado a la Capilla de los Marineros tras catorce días en el Polígono Sur

El regreso de la Esperanza de Triana en directo | La Virgen cruza la Plaza de España

La Esperanza de Triana está regresando este sábado a su capilla tras culminar su estancia en la Parroquia de San Juan de Bosco, en el Polígono Sur, donde permanecía desde el pasado 5 de octubre con motivo de las misiones evangelizadoras organizadas por la hermandad.

La Virgen ha recorrido las calles entre muestras de devoción y emoción, acompañada por una multitud de fieles y devotos que no han querido perderse su regreso al corazón del barrio de Triana. Un recorrido histórico que ha vuelto a unir a Sevilla en torno a una de sus imágenes más queridas.

