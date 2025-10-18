Regreso de la Esperanza de Triana a su paso por el Hospital Infantil del Virgen del Rocío

La Esperanza de Triana está regresando este sábado a su capilla tras culminar su estancia en la Parroquia de San Juan de Bosco, en el Polígono Sur, donde permanecía desde el pasado 5 de octubre con motivo de las misiones evangelizadoras organizadas por la hermandad.
La Virgen ha recorrido las calles entre muestras de devoción y emoción, acompañada por una multitud de fieles y devotos que no han querido perderse su regreso al corazón del barrio de Triana. Un recorrido histórico que ha vuelto a unir a Sevilla en torno a una de sus imágenes más queridas.
1/52Regreso de la Esperanza de Triana a su paso por el Hospital Infantil del Virgen del Rocío/José Ángel García
