Cazalla iniciará el día de la Virgen del Monte con el tradicional desayuno de campanilleros a beneficio de la parroquia

Uno de los amaneceres más hermosos del año en la Sierra Norte, que se convierte en epicentro devocional junto a una devoción icónica. Cazalla de la Sierra se prepara para celebrar todos los actos y cultos en honor a su patrona, la Virgen del Monte, que se encuentra ya en la parroquia de la localidad tras la romería del pasado diez de agosto, segundo del mes, fecha fijada para que la imagen sea trasladada al corazón del pueblo.

En este sentido, la hermandad ha anunciado ya la convocatoria de cultos, en concreto la solemne novena, que comenzará este próximo miércoles 27 de agosto, extendiéndose hasta el día 4 de septiembre inclusive, y comenzando a las ocho y media de la tarde con el rezo del Santo Rosario. Predicarán varios oradores sagrados, y el día 5 de septiembre, viernes, a las 20:30, se oficiará la Función Principal, con la emblemática ofrenda de nardos de las madres cazalleras y la veneración.

Cartel anunciador del desayuno de campanilleros

Será el día 6 cuando se celebre el Día de la Virgen, que comenzará bien temprano con un evento de especial raigambre y significación. A las 7:15 de la mañana, el coro de campanilleros saludará a la Virgen con sus cantos, y posteriormente, a las 7:30, comenzará el desayuno de campanilleros, donde se ofrecen dulces típicos o platos como chocolate con migas y picatostes, y para acompañar, café y aguardiente. Todo lo recaudado (el precio es de tres euros) irá íntegramente destinado a sufragar los gastos de mantenimiento de la parroquia de Consolación.

Ese mismo día, a partir de las 17:30, ofrenda de jazmines para el paso y, tras la misa de las ocho de la tarde, salida procesional de la Virgen del Monte. El domingo día 7, víspera de la Natividad de la Virgen, Presentación de los niños a la imagen a partir de las 11 de la mañana.