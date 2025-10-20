Comienza el montaje de los pasos para las extraordinarias de Las Penas y El Museo

Cuenta atrás para un mes de noviembre que se antoja inolvidable por la feligresía de San Vicente y para cerrar un 2025 histórico para la jornada del Lunes Santo. Las hermandades de Las Penas y El Museo ya han comenzado con el montaje de los respectivos pasos procesionales de cara a las salidas extraordinarias que van a protagonizar de aquí a unas semanas. Como es conocido, la cofradía del Museo celebra el 475 aniversario fundacional y Las Penas conmemora también los 150 años de su constitución.

En la Capilla del Museo ya se ubica, desde hace unos días, el paso del Santísimo Cristo de la Expiración, donde serán emplazadas ambas imágenes devocionales, tanto el crucificado como la Virgen de las Aguas, conformando un Stabat Mater, tal y como procesionaba la cofradía hasta la década de los veinte del siglo pasado. Además, para la ocasión han sido cedidos los candelabros de la hermandad de la Sagrada Cena de Jerez, obra de Castillo Lastruci de 1929. El cortejo partirá el próximo 7 de noviembre desde la capilla del Museo hasta la Catedral y regresará en la jornada del día 8 de nuevo hasta su sede canónica.

El paso del Cristo de la Expiración en la capilla del Museo / M.L.R

Por su parte, son horas frenéticas en la parroquia de San Vicente. Tras un memorable y antológico rezo de la corona dolorosa con la Virgen de los Dolores, y su traslado al convento de Santa Ana, la cofradía inicia ya los preparativos para la procesión extraordinaria con Nuestro Padre Jesús de las Penas, prevista para el día 22 de noviembre. Aunque resta más de un mes, ya se avanzan los trabajos para adelantar todo lo posible de cara a esa fecha marcada en rojo, en la que el Señor de las Penas procesionará desde el Convento del Buen Suceso en su paso procesional -que será trasladado debidamente a este templo-, acompañado de la Banda del Maestro Tejera.

Un mes de noviembre que parece plena Cuaresma y que nos proporcionará imágenes y momentos para la historia.