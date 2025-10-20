La Esperanza de Triana, preparada para el traslado a San Jacinto.

La Esperanza de Triana ya se encuentra dispuesta para el traslado a la parroquia de San Jacinto. La dolorosa de la calle Pureza amanece este lunes con un cambio de vestimenta, tras haber permanecido 15 días en el corazón del Polígono Sur.

Para el regreso a la que fue la sede canónica de la hermandad durante tantas décadas, la Virgen de la Esperanza porta la saya que se estrenó en 2018, bordada por el taller de los Sucesores de Esperanza Elena Caro, y que recrea la que donó Juan Belmonte en 1937, el mismo año en que se estrenó la corona de Gabriel Medina que cubre sus sienes.

Lleva el manto estrenado en la Misión al Polígono Sur, cuyo diseño, inspirado en el primitivo de los dragones que se encuentra en Ronda, es obra de Javier Sánchez de los Reyes, con una ejecución de Pepi Maya.

La Esperanza de Triana, con la saya inspirada en la de Belmonte y la icónica toca de volantes. / Hermandad de la Esperanza de Triana / Manuel Gómez

La dolorosa, gracias al magnífico hacer de su vestidor, Javier Hernández, parece sacada totalmente de un antiguo azulejo. Enmarca su rostro un tul de plumeti, complementado con un elegante encaje francés dorado. En su mano derecha, siempre adelantada, ofrece un pañuelo con encaje de punto de aguja, regalo de la Hermandad del Baratillo.

El traslado a San Jacinto tendrá lugar el próximo miércoles, a las 20:30. Desde el templo dominico partirá en su paso de palio el sábado, por la mañana, hacia la Catedral, donde se celebrarán los cultos por el 75 aniversario del dogma de la Asunción.