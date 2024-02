Diez procesiones civiles saldrán en Sevilla durante la cuaresma y el Arzobispado advierte de la "confusión"

Un fenómeno que se consolida y que genera preocupación. Un total de diez asociaciones cofradieras sacarán sus pasos durante esta cuaresma. Se trata de salidas procesionales y de entidades que no se encuentran bajo el paraguas ni del Arzobispado ni del propio Consejo de Cofradías, pero que necesitan de unos dispositivos y recursos importantes por parte del Ayuntamiento y que, además, congregan a numerosas personas allá por donde salen. La Federación de Asociaciones Cofrades de Sevilla ha editado por si fuera poco una guía con toda la información sobre estas procesiones. Una de ellas, la Abnegación de San Bernardo, discurre por pleno centro y congrega a multitudes de personas. Desde el Arzobispado advierten que estas procesiones pueden generar cierta confusión.

La salida de estas procesiones organizadas por asociaciones civiles se produce en plena cuaresma, y coinciden en el tiempo con los vía crucis, traslados y otros cultos de las hermandades y cofradías que están erigidas canónicamente, es decir, que forman parte de la Iglesia como asociaciones públicas de fieles y pertenecen a la estructura del Consejo de Cofradías. Para el Arzobispado se trata de un problema importante, como ha reconocido a este periódico el delegado episcopal para las Hermandades, Marcelino Manzano: "Este es un asunto que nos preocupa porque puede generar confusión. Nosotros animamos a aquellas asociaciones que puedan introducirse en una parroquia a iniciar el proceso diocesano que los lleve a ser una hermandad".

Hace unos años el Arzobispado consiguió, por ejemplo, que la actual agrupación parroquial de las Maravillas pasara a formar parte de la Parroquia de Santa María de la Cabeza, en la barriada de San Diego. Comenzó así un camino que les conducirá a convertirse en hermandad cuando se den las condiciones.

En el año 2012, cuando comenzó el auge de este tipo de procesiones, el vicario general, Teodoro León, remitió una circular a los párrocos, los superiores de los Institutos de Vida Consagrada y al Consejo de Cofradías en la que advertía de "la confusión que se origina entre los fieles con la naturaleza de estas asociaciones civiles y la legitimidad de sus fines y formas de realización".

El vicario incidía en la colaboración que muchas veces obtienen estas asociaciones de entidades eclesiásticas, como parroquias, hermandades o conventos, para su salida procesional, bien fuera para procesionar desde algún inmueble o para la obtención de enseres con los que poder conformar el paso o el cortejo. Para evitar esta "confusión" que se genera en los fieles, el vicario pedía que no se colaborara con ellas: "Las entidades eclesiásticas evitarán en cualquier caso los préstamos de enseres litúrgicos y religiosos, la cesión de locales de culto u otros propiedad de las entidades religiosas, así como la misma asistencia y participación en actos cultuales y análogos, que sólo encuentran su plena legitimidad cuando son vividos en el ámbito de la Iglesia".

Pero la proliferación de estas asociaciones no sólo preocupa al Arzobispado. También lo hace al Ayuntamiento, aunque, como destacó el delegado de Fiestas Mayores en una reciente entrevista en este periódico, no pueden negarles el apoyo: "Eso en Sevilla es como ponerle puertas al campo. La iniciativa de los cofrades no para. Pasa algo parecido con las cruces de mayo, que no las coordina el Cecop ni el Consejo. Este tipo de procesiones, que no están bajo el paraguas del Arzobispado ni del Consejo, dificultan que se le pueda dar cobertura. Estamos trabajando con el Consejo y el Arzobispado para ver de qué manera podemos canalizar estas procesiones a las que no podemos negarnos a ayudar".

La guía de las salidas procesionales

En la guía que está distribuyendo la Federación de Asociaciones Cofrades de Sevilla explica que su "visibilidad" no puede depender sólo de ellas mismas, por lo que han editado este programa de mano en formato digital para todas las personas puedan conocerlas más de cerca no sólo para tener más información sobre "sus protestaciones públicas de fe" sino también para "conocer su día a día o colaborar con ellas". "Su existencia no perjudica ni menosprecia el papel capital de la Iglesia de Sevilla ni sus hermandades y cofradías. Muy al contrario, refuerza la misión de las anteriores en otros lugares", aseguran.

Estas asociaciones, en esta carta de presentación, lamentan que son a menudo objeto de críticas o ataques, acusándolas de “jugar a los pasitos o tildándolas despectivamente como “piratas” o “ilegales”. En el otro lado de la balanza ponen su labor caritativa, social o evangelizadora "en esos rincones de la ciudad de los que muchas veces Sevilla se olvida, y no sólo en los días más señalados".

Por último, advierten que la cuaresma está repleta de estos otros actos y cultos promovidos por ellos: "Estas asociaciones las conforman grupos de cofrades cristianos católicos que promueven el culto a imágenes que representan a Cristo y a la Virgen María, al igual que las hermandades. La diferencia es que las primeras se encuentran al margen de la comunidad eclesiástica, teniendo su sede en oratorios ubicados a pie de calle, en bloques de pisos o locales comerciales donde desarrollan sus rezos y actos piadosos. Esta es la esencia de los barrios, barrios donde en muchas ocasiones no existe presencia de hermandades erigidas canónicamente".