El Domingo de Ramos de Sevilla 2026 tiene nuevo orden: La Cena, la segunda

Sin duda alguna, la jornada inaugural de la Semana Santa en la Carrera Oficial será inédita en 2026. El Consejo General de Hermandades y Cofradías ha comunicado que el próximo Domingo de Ramos tendrá un nuevo orden de paso de cofradías. Tras diversas variaciones en los últimos años, con el objetivo de alcanzar un mejor discurrir de los cortejos en el itinerario oficial, los hermanos mayores del día, junto al delegado Francisco Javier Bonilla, han acordado una nueva nómina.

En este sentido, la relación de paso de cofradías queda de la siguiente manera:

Hermandad del Amor (Sagrada Entrada en Jerusalén) Hermandad de la Cena Hermandad de Jesús Despojado Hermandad de la Hiniesta Hermandad de la Paz Hermandad de San Roque Hermandad de la Estrella Hermandad de la Amargura Hermandad del Amor (Cristo del Amor y Virgen del Socorro)

Este orden arroja, naturlamente, varias novedades de especial significación. La hermandad de la Cena pasará a ser la segunda del día, lugar que ha ocupado durante estas últimas décadas la hermandad de Jesús Despojado, que se marcha a la tercera posición. La Hiniesta, de este modo, será la cuarta en pasar por la Campana -deja de ser tercera, lugar que públicamente manifestó rehusar en varias ocasiones- y La Paz volverá a ser la quinta, lugar que ya ocupó el Domingo de Ramos de 2023.

Asimismo -siendo otra de las cuestiones planteadas de manera notoria por su junta de gobierno- La Estrella vuelve a ocupar el antepenúltimo lugar de la jornada, siendo la Amargura la que vuelve al sitio que venía protagonizando en estos últimos años, es decir, la penúltima.

Por último, y detalle no menos desdeñable (más bien fundamental), es que la jornada se adelanta en bloque un total de treinta minutos, por lo que la cruz de guía del Amor deberá solicitar la venia a las 15:35, y no a las 16:05, que es la hora establecida hasta la fecha.