La Macarena confecciona una nueva blonda para el manto rojo de la Virgen del Rosario

Un apunte patrimonial que aumenta, si cabe, el valor de una pieza más que notable. La hermandad de la Macarena ha informado acerca de la sustitución de la blonda del manto rojo de Nuestra Señora del Rosario, una obra confeccionada por Juan Manuel Rodríguez Ojeda y realizada en el año 1914. Dicha blonda ha sido ejecutada en el taller de Alfonso Aguilar, en la calle Goles, y está hecha a mano en oro fino con la técnica de encaje de bolillos.

Detalle de la nueva blonda de este manto / Hermandad

La pieza ha sido diseñada especialmente para este manto. Dicho diseño presenta grandes veneras al borde, rosetones de arañas entrelazadas y lentejuelas salpicadas en todo su contorno, "que realzan y dan luz a esta magnífica obra del bordado que viene a enriquecer el patrimonio de la Hermandad", anota la corporación. Este es uno de los mantos con el que suele procesionar la Virgen del Rosario, titular letífica de la cofradía de la Resolana, cada último domingo de octubre.

Precisamente, será este próximo día 26 cuando la hermandad realice su profesión de fe y celebre función principal de instituto, a las 10:30 de la mañana. Dicha eucaristía estará presidida por don José María Losada, rector de la Basílica. A las 18:00 dará comienzo la salida procesional de la Virgen del Rosario, recorriendo el siguiente itinerario: Plaza de la Esperanza Macarena, Muro, Escoberos, Parras, Sagunto, Plaza de San Gil, San Luis, Plaza del Pumarejo, Relator, Feria, Bécquer, Plaza de la Esperanza Macarena, Arco de la Macarena y entrada. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen, de Salteras.