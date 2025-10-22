Santa Genoveva nombra sus cargos: Pasión de Linares, hasta 2029

La hermandad de Santa Genoveva, reunido su cabildo de oficiales este pasado 17 de octubre, ha comunicado la relación de nombramientos y cargos de confianza previstos para la próxima legislatura, toda vez que ha tomado posesión como hermano mayor Manuel Román, ganador de las últimas elecciones. Entre las disposiciones más relevantes, la corporación vuelve a apostar por sus actuales acompañamientos musicales: la Agrupación Musical de la Pasión de Linares cumplirá una década acompañando a Jesús Cautivo (2019-2029) y el Carmen de Salteras continuará haciendo lo propio hasta la misma fecha, tras varios lustros de presencia ininterrumpida en la mañana del Lunes Santo.

Asimismo, Carlos Villanueva Villarín será capataz de la cofradía junto a su padre, Carlos Villanueva Granado, ambos hermanos de la corporación. Este último lleva prácticamente media vida desempeñando la labor de capataz en el Tiro de Línea (casi medio siglo) y así continuará siendo, pero esta vez acompañado por su hijo, que se estrena como capataz titular en una cofradía hispalense, si bien también ejerce como tal junto a toda la familia en el misterio de la Conversión del Buen Ladrón.

En otro orden de asuntos, Eduardo Crespo será el vestidor de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Manuel Vespia hará lo propio en la Virgen de las Mercedes.