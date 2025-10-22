El Buen Fin expone de manera permanente el paso de misterio en San Antonio de Padua

Una disposición que permitirá contemplar al completo un interesantísimo conjunto que conjuga sabor y contemporaneidad. La hermandad del Buen Fin ha informado que la Capilla de los Santos Varones de la Iglesia de San Antonio de Padua ha sido reformada y adaptada para la exposición permanente del paso de misterio del Santísimo Cristo del Buen Fin, instalándose una nueva iluminación LED y cristalería de gran calidad para la protección del paso procesional.

El altar que se encontraba en dicha capilla ha sido retirado; el cual está siendo restaurado y se instalará en la futura Capilla Sacramental que tendrá la Iglesia de San Antonio de Padua.

Precisamente los hermanos aprobaron ya en cabildo general la construcción de dicha capilla sacramental, un proyecto cuya primera fase consistía en el movimiento de los elementos que quedaban del retablo de los Santos Varones de la última nave para configurar el retablo del Santísimo. De esta forma se conseguiría ganar fondo en esta capilla para ubicar de forma permanente en la iglesia el paso del misterio.

El paso de misterio de Buen Fin fue adquirido en 1923 a la hermandad de Las Siete Palabras, y estaba originalmente concebido para procesionar una imagen del Sagrado Corazón. Las imágenes secundarias se deben a la gubia de Darío Fernández, convirtiéndose en el gran estreno patrimonial de la Semana Santa y uno de los más destacados del siglo XXI.