Elecciones a candidatura única en La Candelaria

Este próximo jueves, 15 de junio, la hermandad de la Candelaria celebrará cabildo general de elecciones. Aunque en un principio se conoció la pretensión de continuidad del actual hermano mayor, Álvaro Delgado, finalmente el todavía principal representante de la corporación ha optado por retirarse de los comicios alegando motivos personales. De este modo, tan solo concurrirá una candidatura, la ya anunciada de José Antonio Fernández Arnaldos.

Así las cosas, Álvaro Delgado no continuará otros cuatro años como hermano mayor. En una misiva dirigida a los hermanos, Delgado insiste en que “había anunciado mi intención de optar a la reelección como Hermano Mayor, para continuar con la labor que en estos últimos cuatro años hemos desarrollado, a pesar de las dificultades logísticas y económicas sobrevenidas por la pandemia, y con la responsabilidad añadida de organizar un centenario en aquellas circunstancias. Los proyectos en marcha, así como otros nuevos que no fueron posibles iniciar por aquellas circunstancias, animaron nuestra decisión”, añade.

Sin embargo, “y por circunstancias estrictamente personales, me resulta del todo imposible en estos momentos continuar con esta labor en primera línea. Por lo que os anuncio mi renuncia a la reelección como Hermano Mayor”, precisando que “se cerrará así una etapa muy enriquecedora para mí, fundamentalmente por todo lo que humanamente he recibido del conjunto de la hermandad, especialmente de todos los que me habéis acompañado, a los que agradeceré eternamente vuestro cariño”. Durante el mandato de Delgado la corporación ha celebrado el centenario fundacional, con aquella extraordinaria de la dolorosa, y se ha recuperado para el culto el antiquísimo Cristo del Subterráneo.

Una sola candidatura

Las elecciones se celebrarán este próximo jueves, día 15 de junio, comenzando en el instante exacto en que se constituya la mesa electoral, y finalizarán a las 22:30 de la noche. La candidatura liderada por José Antonio tiene como objetivo "llevar a la Institución a cotas más altas, tanto en lo social, en lo cultual y en lo patrimonial. Con visión innovadora y el empeño por la excelencia, esta candidatura está comprometida con el desarrollo y crecimiento de la Hermandad en todos los aspectos, desde la participación social hasta la formación y la recuperación del patrimonio histórico, fomentando una comunidad donde todos los hermanos y devotos sean valorados, con el firme propósito de seguir construyendo una Hermandad en la que todos sus integrantes puedan aportar al objetivo común".

Una visión en la que cada miembro es importante y tiene un lugar en la Hermandad, lo que se refleja en el lema de la candidatura: "Crecer contigo".