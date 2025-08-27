La Esperanza de Triana adquiere un frente de altar con bordados del siglo XVIII

La hermandad de la Esperanza de Triana ha comunicado la incorporación a su patrimonio artístico de un nuevo frente de altar de interesante valor histórico. Según informa la cofradía, "se trata de una pieza de probable procedencia italiana, confeccionada en terciopelo de seda rojo y ricamente bordada en oro con una maestría que refleja la elegancia y el refinamiento de los talleres textiles del último tercio del siglo XVIII. Su cuidada labor artesanal, unida a la nobleza de los materiales empleados, lo convierten en un magnífico ejemplo del arte sacro de la época".

El frente de altar "constituye no solo un ornamento litúrgico, sino también un testimonio tangible de la fe y del buen gusto de quienes, siglos atrás, pusieron su talento al servicio de Dios y de la Iglesia. Con esta adquisición, nuestra Hermandad no solo preserva una obra de incuestionable valor patrimonial, sino que además contribuye a dignificar y embellecer el culto a nuestros Titulares, siguiendo la tradición de ofrecer a Ellos lo mejor de cuanto el hombre puede crear", abunda.

El nuevo frente de altar será empleado especialmente en las celebraciones litúrgicas solemnes de la hermandad, como los triduos, quinarios y Función Principal, así como en otras festividades de particular relevancia a lo largo del año litúrgico, donde su presencia aportará un marco de mayor realce y decoro a los sagrados misterios. De este modo, "esta pieza pasará a ocupar un lugar destacado en la vida cultual de la Hermandad, aportando la riqueza estética y la profundidad simbólica que caracterizan el arte sacro barroco, a la vez que enriquece el legado histórico de nuestra corporación", finaliza.

Esta nueva incorporación se suma a la anunciada hace unos días acerca de un lienzo pictórico que representa la Virgen María en la advocación de la O o Esperanza, datado en el siglo XVII.