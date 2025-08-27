El tratamiento de anoxia sobre la Macarena "se desarrolla de manera óptima": estado de la restauración

Todo marcha según lo previsto en San Gil. La hermandad de la Macarena ha informado que el proceso de anoxia que se está desarrollando sobre la Virgen de la Esperanza se está desarrollando "de manera óptima y siguendo los plazos previstos". La corporación ha emitido un comunicado informando acerca del estado actual de la restauración de la Virgen, aprobada en cabildo extraordinario el pasado 29 de julio y que está siendo supervisada y acometida por Pedro Manzano.

La primera fase de dicha restauración comprende el citado tratamiento de anoxia, que consiste en eliminar el oxígeno en el interior de un contenedor hermético provocando la extinción de posibles plagas de insectos por asfixia y deshidratación.En estos momentos, y tras haberse alcanzado una concentración del 0,00% de oxígeno en el interior de la burbuja el pasado viernes 15 de agosto, la temperatura se encuentra en un nivel adecuado y la humedad estabilizada. Estas condiciones permiten afirmar a los técnicos de Samitech, empresa referente del sector, que el tratamiento “se está desarrollando de manera óptima y según los plazos previstos”.

Entre sus muchas ventajas, "el tratamiento es absolutamente seguro, no daña ni altera a la Sagrada Imagen; no utiliza gases biocidas, sino que se basa en consumir totalmente el oxígeno contenido en la burbuja de tratamiento; permite la monitorización continua -cada 10 minutos se actualiza- de los niveles de oxígeno, temperatura y humedad; y posibilita construir la burbuja de tratamiento en las dependencias de la Hermandad, sin necesidad de desplazar a la Sagrada Imagen fuera de la Basílica", señala el comunicado. Según indican los técnicos de Samitech, una vez alcanzada la concentración de oxígeno requerida, "se considera suficiente un periodo de 24 días para que el tratamiento de anoxia sea totalmente efectivo. Este periodo garantiza la eliminación total de organismos xilófagos, incluso los que estén localizados en grietas o galerías en el interior de la madera", finaliza la nota.