AMUECI acompañará a la Candelaria Madre de Dios en su procesión por Tres Barrios

Nuevos aires musicales por los Tres Barrios. La hermandad de la Candelaria Madre de Dios ha anunciado la contratación de la Asociación Musical Ecijana (AMUECI) para que acompañe musicalmente a la Virgen en la procesión anual. La formación astigitana interpretará su repertorio el próximo 6 de junio por las calles del barrio, relevando así a la Banda de la Cruz Roja, cuya renovación no se hizo efectiva y se informó el pasado once de agosto, tras más de una década de unión.

En este sentido, una representación de la formación ecijana se ha desplazado a la parroquia de la Candelaria para corroborar este acuerdo con la junta de gobierno, que implica que AMUECI conseguirá un contrato más en las cofradías hispalenses. La formación ha actuado recientemente en la salida extraordinaria del Inmaculado Corazón de María, del barrio de Heliópolis, y hará lo propio tras la Virgen del Rosario de la hermandad de la Corona en la procesión prevista para el próximo 4 de octubre, culto externo que se retoma tras varios años de ausencia.

La formación

AMUECI es heredera de la primitiva Banda Municipal de Música de Écija, ofreciendo su concierto de presentación el 7 de septiembre de 1980 tras haber logrado recuperar primitivos instrumentos y emprender la reorganización de la misma. Contaba con 18 comonentes y apareció con el nombre de Agrupación Musical Ecijana.

Manuel Gutiérrez fue su primer director y con Enrique López, su sucesor, la banda llega a tener más de 50 componentes, casi todos muy jóvenes. A partir de 1986 tomó la batuta Manuel Hidalgo, quien fuera hasta hace unos meses director artístico de la banda del Maestro Tejera, dirigiendo su primer concierto en 1987. Actualmente se encuentra dirigida musicalmente por Cristóbal López Gándara, afamado compositor ubetense y uno de los más renombrados del panorama andaluz.