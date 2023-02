El Gran Poder declara roto el buen espíritu de la Madrugada de la Semana Santa de Sevilla

La Hermandad del Gran Poder rompe su silencio. En la hoja informativa nº98, publicada en las últimas horas, Ignacio Soro, Hermano Mayor de la corporación, analiza todo cuanto ha sucedido en torno a la configuración definitiva de la Madrugada del Viernes Santo de 2023. Como es conocido, la hermandad regresará a San Lorenzo por las calles Adriano, López de Arenas, Santas Patronas y San Pablo para tomar, nuevamente, Gravina. Esta decisión, impuesta por el Consejo de Hermandades, pretende solucionar el cruce del Gran Poder con la Esperanza de Triana en la calle San Pablo, uno de los puntos más problemáticos de la jornada.

En una carta dirigida a sus hermanos, Soro explica que "el cambio de recorrido supone la consagración de una tremenda injusticia; la desconsideración al enorme esfuerzo realizado por la Hermandad del Gran Poder de cambiar su recorrido en el año 1967, aumentando su horario e itinerario para poder desbloquear la estación de penitencia del resto de Hermandades de la Madrugada. Vamos a seguir reivindicando que el sacrificio de tantos hermanos nuestros, que por este motivo no pueden participar en la estación de penitencia, no está hecho en balde, sino por y para el beneficio del resto de Hermandades, aunque hoy no sea tenido en cuenta ni por el Consejo ni por el resto de Hermandades de la Madrugada a la hora de adoptar decisiones de este calibre".

La carta continúa, y ahora se expone la necesidad de autorregulación de las hermandades: "Por este motivo y por el preservar el necesario respeto entre Hermandades resulta tan importante la autorregulación de los cortejos por parte de cada Hermandad solucionando sus propios problemas de la manera que consideren oportuna, fórmula que desde el primer momento en este debate, es la que hemos propuesto en las distintas reuniones de la jornada mantenidas pero que, lamentablemente, no ha sido tenida en cuenta jamás. Por tal motivo es por lo que consideramos que con esta injusta decisión el Consejo ha propiciado el traslado de los problemas de una Hermandad a otra con un “quítate tú, que me pongo yo”; solución que solo podemos calificar, además de injusta, como conservadora, de consecuencias no suficientemente ponderadas y sin utilidad para el fin que se pretende"

La postura del Consejo de Hermandades

Durante su exposición, el Hermano Mayor también dirige sus análisis hacia el Consejo de Hermandades: "Llama la atención especialmente que la posición del Consejo, lejos de ser la de árbitro imparcial o conciliador, se ha decantado con nitidez palmaria como parte, favoreciendo de forma expresa una opción frente a otras propuestas [...] Pero el daño mayor que ha causado este proceso ha sido sin duda el que afecta a la convivencia y fraternidad entre las Hermandades de la Madrugada. El sistema propuesto de votación y mayorías es contrario al espíritu de unanimidad que ha regido tradicionalmente en la jornada de entender que solo existe una Cofradía que comienza en la cruz de guía de la Hermandad del Silencio y acaba en el paso de María Santísima de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos; el sistema, unido a la defensa cortoplacista de intereses individuales, ha roto este espíritu, con un alcance a futuro que seguro algunos lamentarán cuando se adopten nuevas decisiones que les perjudiquen".

El Hermano Mayor finaliza confirmando lo que adelantó este periódico: que declinaron la organización de la convivencia de las Hermandades de la Madrugada. "Podéis estar seguros de que la Junta de Gobierno que presido no escatimará esfuerzos en reconducir este asunto a todas luces injusto".

Puede consultar el escrito al completo pinchando en este enlace.