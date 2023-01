¡Hace falta más pescao en las cofradías de Sevilla!

Se lo leí en la revista Nazarenos a Álvaro Dávila-Armero. “¡Más pescados y menos comunicados!”. Recordé aquella súplica de Asenjo cuando nos pasamos meses con las polémicas de los horarios del Martes Santo en 2019. “¡Que nos dejen en paz!”. En las últimas fechas hemos asistido a una reorganización que ha generado tensiones y que ha dejado tocadas relaciones institucionales y personales. Es el coste de la logística. Hay que negociar, nadie quiere quedar como perdedor ante su cabildo de oficiales, no digamos ante el general, y al final nunca en nada pueden ganar todos. Hay jornadas que se han enfriado. Prueba de ello es que la convivencia de las hermandades de la Madrugada se ha suspendido. Debió ser el pasado lunes, pero no estaba el horno para torrijas. ¿Sorprendente, verdad? No, no ha habido ninguna declaración airada ni ninguna reacción agreste. Ignacio Soro no es hombre de esas cosas, no es un señor que tenga malas reacciones. Todo lo contrario, pues es notoria su exquisitez. Simplemente ha debido considerar que es mejor esperar a tiempos más boyantes. El regreso de su cofradía por el Arenal es ya el enésimo sacrificio que se le pide a su cofradía. Que la solución sirva, al menos, para evitar los parones, que son los que queman a los nazarenos.

El Gran Poder se ha sentido solo. Se entiende. Es de esperar que el ambiente de colaboración entre las seis cofradías se renueve en esa reunión que se celebra en el casinillo en la semana de Pasión. Están en juego muchas cosas en una Madrugada que sigue herida desde 2000, no se nos olvide.

Y sí, hace falta más pescao. Tanto tuit, tanto WhatsApp, tanta web, tanto comunicado, tanta información fría cuando no gélida... Al final olvidamos lo principal. El contacto personal, la sana tertulia, la estancia en una cálida casa de hermandad. No podemos caer en el error de convertir una jornada fundamental para la imagen de toda la Semana Santa es una suerte de jornada mute.

No es una buena noticia que se suspenda una convivencia. Debe quedar como una excepción. El pescao no puede ni debe enfriarse nunca. Hemos vivido antes algunos episodios de tensión sorda, como cuando el cardenal suspendió las visitas matinales a los templos tras aquella cuaresma en que trascendieron los pliegos de la declaración de la renta... Pero todo se solucionó. Algunos recordamos la cofradía que se presentó con un notario en el palquillo el Miércoles Santo, o la que salió el Martes con otro fedatario advertido por si se encontraba dificultades de paso por el posible incumplimiento de otra hermandad. Todo se volvió a solucionar. Nada nuevo, pues, pero sí es deseable que no haya más hielo que el del tinto con casera. Que sea una suspensión prudente, pero no un enfriamiento sostenido en el tiempo. Todos perderíamos. Nos hemos quedado fríos como esa última pescada que se queda en la bandeja.

El académico Juan José Asenjo

Nuestro Raztinger a lo hispalense ha sido recibido con honores en la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla, su sitio natural, dado el conocimiento que don Juan José Ansenjo tiene en la materia. Desde el primer día en Sevilla quiso apreciar el vasto patrimonio histórico-artístico de la Iglesia, enseñar que a través del Arte y su belleza se puede llegar a Dios y potenciar toda la oferta. La pandemia frenó alguno de sus proyectos al respecto, pero hizo mucho. El puesto de académico le viene como anillo (pastoral) al dedo. Fue arropado por don José Ángel. Y a don Isacio Siguero cupo el honor de leer el discurso del arzobispo emérito.

Bares

Hay quienes comienzan a protestar por las medidas que seguro volverá a tomar el Ayuntamiento con respecto a los bares y tiendas en Semana Santa. Conviene no confundir cuando se dice que los sevillanos y visitantes no podrán tomarse un botellín al paso de una cofradía. Primero, porque no se debe tomar alcohol en la vía pública cuando se está viendo una cofradía. Es una mera cuestión de respeto, de buena educación. Y en segundo lugar la clave está en que se prohibirá dispensar alcohol durante el paso de la cofradía, como habrá que retirar los veladores (si los hubiere) desde una hora antes de la llegada del cortejo. Y en la Madrugada, los horarios de cierre serán los de siempre. La que se conoce como Ley Seca volverá a regir. Pero hay que conocer con precisión sus términos. Nada hay mejor en Semana Santa que pararse a tomar una cerveza en un bar. Y eso sí se podrá seguir haciendo en la inmensa mayoría de los casos.

Urinarios

Está previsto que haya más urinarios. Fue una de las demandas al término de la pasada Semana Santa. ¿Saben por qué son importantes? Porque cada vez abren menos bares esos días. ¿La razón? Cada vez hay menos hosteleros dispuestos a aguantar cierto público. Hay nombres célebres de taberneros que hace tiempo decidieron no abrir por las tardes. Y no es por culpa de las disposiciones del Ayuntamiento. Por cierto, hay quienes tienen muy claro que las calles de siempre olerán a orín toda la Madrugada porque el personal no busca los urinarios. Pero hay que ponerlos. Sin duda.

Niños

La lista de espera para salir en puestos destinados a menores se reduce en el caso de la Madrugada. La seguridad y la sobreprotección propia de muchos padres de hoy son citadas como las causas. Interesante asunto.

El pertiguero

Primer golpe. ¿Carroza? Leímos con sorpresa el tuit de la cuenta oficial del organismo andaluz dedicado a la conservación del patrimonio con el texto siguiente: “Esta mañana la Hermandad del Rocío de Huelva ha visitado el IAPH para conocer el desarrollo de los trabajos de conservación y restauración en la carroza y el simpecado que están siendo intervenidos en los talleres de Textil y Platería del Instituto”. Segundo golpe. Dinero, dinero. La subvención de las Glorias se reduce unos 300 euros este año. Tercer golpe. Es lógico. La recaudación de 2022 no fue la esperada. Y ciriales arriba. La seguridad en Sierpes, con mil sillas menos en 2023, tendrá un coste.

El Lagarto de la Catedral: "Fíjate que mientras unos salen (y mucho) bendiciendo animales el día de San Antón, otro sale y mucho con la atribución de un cuadro nada menos que a Velázquez. No pierdas de vista al párroco de la Magdalena, muy formado, muy selectivo y con criterio... Hazme caso, que nunca te oriento mal"