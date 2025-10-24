Horario e itinerario del traslado de la Esperanza de Triana a la Catedral el sábado 25 de octubre

El viejo arrabal respira de manera diferente a escasas horas de volver a reencontrarse, esta vez bajo palio, con su devoción de la calle Pureza. La hermandad de la Esperanza de Triana continúa protagonizando un memorable mes de octubre. Tras la Misión Evangelizadora en el Polígono Sur -cuya labor social y asistencial se prolongará en la zona-, la corporación se centra ahora en la celebración del LXXV aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción, que defendió y promovió especialmente esta cofradía desde aquel 1 de noviembre de 1950.

En este sentido, Nuestra Señora de la Esperanza se encuentra ubicada en su paso de palio en el interior de la parroquia de San Jacinto, templo que fue su sede durante décadas entre finales del XIX y mediados del XX, a la espera del traslado que tiene lugar el sábado, 25 de octubre, hacia la Catedral de Sevilla, donde presidirá diversos cultos conmemorativos en el marco de dicha efeméride.

Horario e itinerario de la Esperanza de Triana a la Catedral

Al igual que ocurriera en los anteriores traslados, el cortejo estará compuesto únicamente por cruz alzada y cuerpo de acólitos. La salida está prevista para las 8:00 de la mañana, y el itinerario será el siguiente: Pagés del Corro, San Jacinto, visita a la Hermandad de la Estrella en su capilla, Plaza del Altozano, visita a la Hermandad del Carmen en su capilla, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Pastor y Landero, López de Arenas, Adriano, visita a la Hermandad del Baratillo en su capilla, Arfe, Puerta del Arenal, García de Vinuesa, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo, Plaza Virgen de los Reyes y entrada en la catedral por la Puerta de Palos a las 14:30 horas.

El recorrido, por tanto, es prácticamente idéntico al que protagonizó el pasado 7 de diciembre con motivo de la participación en la procesión de clausura del Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Música María Santísima de la Victoria, de Las Cigarreras.

La vestimenta

Para esta ocasión, la Virgen luce el manto conocido popularmente como “de los dragones”, realizado por el taller de los Sobrinos de José Caro, según diseño del ceramista José Recio del Rivero, considerado como una de las joyas de la Semana Santa Sevillana, tanto por su maravilloso dibujo, como por la perfección técnica que Esperanza Elena Caro aplicó en él, causa que hizo que lo considerara siempre como una de sus mejores obras. Con este manto, además, salió por última vez desde San Jacinto en 1962. La Virgen viste la saya inspirada en la donada por el torero Juan Belmonte en 1937, realizada en oro fino en el taller de los sucesores de Esperanza Elena Caro en 2018.

Como toca de sobremanto porta la reproducción de la histórica toca de volantes, confeccionada en 2024 por Alfonso Aguilar (Encajes de Sevilla). Envolviendo su rostro, la Virgen luce un tocado de tul de plumeti enmarcado por encaje dorado francés, rematado con agremanes y conchas doradas a manera de volante fruncido. Asimismo, porta un pañuelo de encaje de Bruselas de punto de aguja, regalo de la Hermandad del Baratillo. Sobre su pecho, la Esperanza luce un rico y profuso conjunto de joyas, "como muestra de amor de todos sus hijos a lo largo de la historia". Por último, la Virgen porta sobre sus sienes la corona de Gabriel Medina, estrenada en 1937.