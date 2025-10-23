La Cena analizará el "cómo y porqué de la imposición" del orden de paso del Domingo de Ramos 2026

Una respuesta que no ha tardado en llegar y que muestra la posición institucional de toda una cofradía. La hermandad de la Sagrada Cena, a través de sus perfiles oficiales, ha informado que el cabildo de oficiales "se reunirá próximamente para analizar el cómo y el porqué de la imposición del orden de paso del Domingo de Ramos 2026". La junta de gobierno que preside Álvaro Enríquez ha emitido este post manifestando su opinión acerca de este nuevo orden, que considera de "imposición".

El cabildo de oficiales, fijado ya previamente como el correspondiente al mes de octubre, tendrá lugar el próximo martes, y en él se tratarán diversas cuestiones que atañen a la actualidad de la cofradía, entre ellos, esta disposición de cara a su estación de penitencia. Fuentes de la corporación de Los Terceros señalan a este periódico que este asunto se valorará de manera interna y que, llegado el momento, se comunicará a los hermanos lo analizado de manera oportuna, pero "sin entrar en debates ni polémicas de manera pública, y que habrá que hacer de la necesidad, virtud", añaden dichas fuentes. El post de la corporación se cierra con la siguiente frase: "Hasta entonces: 'Aprenda yo, Jesús, de tu Humildad y Paciencia'".

La Cena, como ya se anunció anoche, pasará a ser la segunda del día, lugar que ha ocupado durante estas últimas décadas la hermandad de Jesús Despojado, que se marcha a la tercera posición. La Hiniesta, de este modo, será la cuarta en pasar por la Campana -deja de ser tercera, lugar que públicamente manifestó rehusar en varias ocasiones- y La Paz volverá a ser la quinta, lugar que ya ocupó el Domingo de Ramos de 2023. La Estrella, por su parte, recupera la antepenúltima posición.