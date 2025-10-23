La Esperanza de Triana, bajo palio en San Jacinto a la espera del traslado a la Catedral de Sevilla

Una instantánea que nos traslada a otros tiempos y supone un verdadero regalo para los sentidos. Nuestra Señora de la Esperanza ya se encuentra en su paso de palio presidiendo la parroquia de San Jacinto, templo al que fue trasladada en la noche de este pasado miércoles acompañada de cientos de personas. La imagen espera ya la jornada del próximo sábado, fecha en que marchará a la Catedral hispalense para conmemorar los tres cuartos de siglo de la proclamación del Dogma de la Asunción.

La Esperanza de Triana, en San Jacinto / Fran Santiago

Para esta ocasión, la Virgen luce el manto conocido popularmente como “de los dragones”, realizado por el taller de los Sobrinos de José Caro, según diseño del ceramista José Recio del Rivero, considerado como una de las joyas de la Semana Santa Sevillana, tanto por su maravilloso dibujo, como por la perfección técnica que Esperanza Elena Caro aplicó en él, causa que hizo que lo considerara siempre como una de sus mejores obras. Con este manto, además, salió por última vez desde San Jacinto en 1962. La Virgen viste la saya inspirada en la donada por el torero Juan Belmonte en 1937, realizada en oro fino en el taller de los sucesores de Esperanza Elena Caro en 2018.

Como toca de sobremanto porta la reproducción de la histórica toca de volantes, confeccionada en 2024 por Alfonso Aguilar (Encajes de Sevilla). Envolviendo su rostro, la Virgen luce un tocado de tul de plumeti enmarcado por encaje dorado francés, rematado con agremanes y conchas doradas a manera de volante fruncido. Asimismo, porta un pañuelo de encaje de Bruselas de punto de aguja, regalo de la Hermandad del Baratillo. Sobre su pecho, la Esperanza luce un rico y profuso conjunto de joyas, "como muestra de amor de todos sus hijos a lo largo de la historia". Por último, la Virgen porta sobre sus sienes la corona de Gabriel Medina, estrenada en 1937.