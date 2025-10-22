La Esperanza de Triana ha regresado este miércoles a la parroquia de San Jacinto 63 años después de marcharse a su capilla de la calle Pureza. Dentro de la misión evangelizadora de la Dolorosa trianera, ésta era una de las imágenes más esperadas. La Virgen fue trasladada desde la capilla de los Marineros al templo de la Orden de Predicadores.

Desde allí, saldrá el sábado en su paso de palio camino de la Catedral, donde se celebrarán los actos por el 75 aniversario del dogma de la Asunción. La Esperanza estará en besamanos en el trascoro y se celebrará un triduo con la Dolorosa entronizada en el altar mayor.

El día 1 de noviembre será la función solemne con la imagen ya sobre el paso de la Purísima de La Algaba situada ante el mausoleo de Colón. La procesión de regreso a Triana será esa tarde.