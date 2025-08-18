Horarios e itinerarios de los traslados y coronación canónica de la Pastora de Santa Marina

La hermandad de la Pastora de Santa Marina ha dado a conocer este lunes los itinerarios y horarios aproximados de paso por los que discurrirá la Divina Pastora con motivo de las distintas procesiones y traslados que protagonizará, en el marco de los actos de la coronación canónica, más concretamente los próximos días 31 de agosto (traslado a la Parroquia de San Pedro), 14 de septiembre (traslado a la Iglesia de Santa Marina para el triduo de coronación), 21 de septiembre (traslado al Convento de la Encarnación) y 27 y 28 de septiembre, fin de semana de la coronación.

El día 31 de agosto, a las 20:00, tendrá lugar el traslado de la Divina Pastora a la Parroquia de San Pedro, por Amparo, Madre María de la Purísima, San Juan de la Palma, Gerona, Doña María Coronel y Plaza de San Pedro (entrada 21:00 aproximadamente). Ya en la mañana del 14 de septiembre, a las 10:45, será el traslado a la Iglesia de Santa Marina, por Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Plaza de la Encarnación, Regina, Jerónimo Hernández, Plaza del Pozo Santo, Lepanto, Quevedo, Plaza de San Martín, Saavedra, Alberto Lista, Castellar, Feria, Palacios Malaver, Calderón de la Barca, Amargura, Relator, Parras, Sagunto, Plaza de San Gil, San Luis y Plaza del Señor de la Resurrección (entrada 14:00 aproximadamente).

El día 21 de septiembre, domingo, a las 18:00, saldrá de Santa Marina la anual procesión del III Domingo de Septiembre y traslado al Convento de la Encarnación, de la que cabe destacar que, el itinerario que se realizará, será el mismo que la Virgen hiciera en 1903, cuando acudiera a la Santa Iglesia Catedral para celebrar el bicentenario fundacional. El recorrido concreto será San Luis, Plaza de San Marcos, Bustos Tavera, Capataz Manuel Santiago, Alhóndiga, Plaza de San Leandro, Zamudio, Plaza de San Ildefonso, Boteros, Cabeza del Rey D. Pedro, Muñoz y Pabón, Plaza Ramón Ybarra Llosent, Federico Rubio, Fabiola, Mateos Gago y Plaza Virgen de los Reyes (entrada 22:30 aproximadamente).

Los itinerarios de la coronación

El 27 de septiembre, día de la coronación, a las 17:30, se verá también a la Divina Pastora sobre su paso, en los traslados al altar de coronación en la Plaza del Triunfo, transitando en la ida por Puerta de Campanillas, Plaza del Triunfo y llegada al altar de Coronación, y en la vuelta por Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Avenida de la Constitución y Puerta de San Miguel.

Ya en la jornada del domingo 28 de septiembre, a las 17:45, será la procesión extraordinaria de la coronación canónica y de vuelta a la Capilla, siguiendo la cofradía el siguiente itinerario: Puerta de Palos, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Arquillo, Plaza Nueva, Granada, Sierpes, Campana, Santa María de Gracia, Amor de Dios, Correduría, Cruz Verde, Gonzalez Cuadrado, Divina Pastora, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa, Plaza de Montesión, Feria, Aposentadores y Amparo (entrada 00:00 aproximadamente).

Estos recorridos están pendientes de terminar de ser confirmados por las autoridades pertinentes, ante posibles cambios por distintas obras a desarrollar en nuestra ciudad, por lo que cualquier cambio será comunicado por esta vía.