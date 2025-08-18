La Pastora de Padre Pío firma a la banda Ciudad de Dos Hermanas

Noticias allá por la parroquia del Buen Pastor de cara al próximo mes de septiembre. La hermandad de la Divina Pastora de Padre Pío ha informado acerca de una serie de novedades con motivo de la salida procesional de su titular, prevista para el día 20 de septiembre. La corporación ultima los preparativos y todo se focaliza en la cita más esperada para sus hermanos.

En primer lugar, la hermandad ha señalado la contratación de la banda de música 'Ciudad de Dos Hermanas' para que acompañe musicalmente a la Pastora. De este modo, la Sociedad Filarmónica de Pilas no continuará desempeñando dicha función tras dos años en Padre Pío. Anteriormente la realizaba la banda de Fernando Guerrero de Los Palacios. La formación nazarena actualmente interpreta su música tras la Virgen del Rosario y del Carmen de Santa Catalina, en las procesiones de noviembre y julio respectivamente.

En otro orden de asuntos, la junta de gobierno ha designado a Ricardo Almansa y a su equipo como capataz para la salida procesional de este presente 2025, siendo además hermano de la corporación. De igual modo, próximamente será presentado el cartel anunciador de la procesión, obra de Pablo Rosa.