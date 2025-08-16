Un día de la Asunción marcado por el recuerdo a una persona excepcional. En El pájaro morado de este sábado, aún en la atmósfera el aroma a los miles de nardos del paso de la patrona, dedicamos unos segundos a la figura de María del Mar Tristán, subdirectora de la Banda del Maestro Tejera y recientemente fallecida. Una dura pérdida para el mundo de la música procesional que ha causado conmoción entre todos los cofrades. Descanse en paz.

Todo ello en el marco, un año más, de una de las citas más auténticas e irremplazables del calendario: el 15 de agosto. A las ocho de la mañana, con las primeras luces del día, la Virgen de los Reyes volvió a traspasar el umbral de la Puerta de Palos para reencontrarse con devotos, fieles y peregrinos que desde distintos puntos de la capital y la provincia acudieron durante la madrugada para reencontrarse con Ella. Fantástica la restauración del manto verde, el estreno más destacado de este año.

De igual modo, tratamos otros asuntos como la retirada del culto de la Virgen de la Esperanza, novedades musicales en Tres Barrios, Torreblanca y Sevilla Este y, por supuesto, la noticia avanzada por este periódico de que la Virgen de Montserrat procesionará en Cataluña con el palio de traslados del Rosario de Montesión.