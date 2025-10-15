Ignacio del Rey Molina, pregonero de las Glorias de María de La Paz 2026

La junta de gobierno de la hermandad de La Paz, reunida en cabildo de oficiales presidido por Concepción Rubio, acordó designar a don Ignacio del Rey Molina, pbro. y hermano de la cofradía, como Pregonero de las Glorias de María, una de las citas literarias más destacadas del calendario, y que se tiene como objetivo desglosar ese amplio periodo devocional que abarca numerosos meses del año.

Del Rey Molina ofrecerá, por tanto, la que será la XLVIII edición de este pregón, uno de los más longevos de toda la ciudad, y que se desarrollará en esta ocasión el próximo jueves 7 de mayo en los aledaños de la parroquia de San Sebastián. Ignacio del Rey, Licenciado en Ciencias Políticas, es actualmente párroco de la iglesia de San Miguel y San Francisco, de la localidad de Morón de la Frontera, si bien ha desempeñado su ministerio en otros lugares previamente como en Aznalcóllar, en la de Consolación. En el año 2022, fue distinguido por parte del Centro Europeo de Ciencia Política y Relaciones Internacionales como el “Mejor Expediente Académico Europeo” de la década 2010-2020.

Oriundo de Sevilla, el padre Ignacio fue ordenado sacerdote el 23 de mayo de 2021. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Pablo Olavide y posteriormente realizó un máster en Relaciones Internacionales y Dirección de Campañas Electorales en la Pontificia Universidad de Comillas de Madrid. A su misión actual de párroco se suma el máster en teología dogmática que cursa en la Facultad de Teología San Isidoro en Sevilla.