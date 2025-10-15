Consejo y Cabildo renuevan la cesión de las sillas de la Semana Santa de Sevilla

En la mañana de este miércoles, el Cabildo Catedral y el Consejo General de Hermandades y Cofradías, a través de sus presidentes, Francisco José Ortiz Bernal, deán del Cabildo y Francisco Vélez de Luna, presidente del Consejo, han firmado un nuevo convenio por el que el Cabildo cede a la institución de la calle San Gregorio la gestión de las sillas de las gradas de Virgen de los Reyes y Giralda, unificando así la totalidad de la gestión.

Así mismo, el Consejo se ha comprometido a la instalación de sillas en el paso de cofradías por las naves catedralicias. A esta colaboración se suma el proyecto conjunto entre ambas instituciones titulado Vía Sacra, para dignificar cada vez más la Estación de Penitencia en el interior de la Catedral. Cabe recordar que desde hace más de 30 años el Cabildo Metropolitano cedió al Consejo General de Hermandades y Cofradías las gradas altas para la colocación de sillas de la carrera oficial durante la Semana Santa.