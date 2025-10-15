Los Javieres celebrará las próximas elecciones en la iglesia del Sagrado Corazón

Una cofradía que trabaja ya a corto plazo pensando en su nuevo futuro. La hermandad de Los Javieres ha anunciado la convocatoria de cabildo general de elecciones para el próximo 13 de enero de 2026, tras la dispensa concedida y posteriormente aprobada por los hermanos para la actual junta de gobierno. Dichos comicios, aparte de que supondrán el punto y final de los mandatos de José Antonio Oliert, guardan una particularidad: se celebrarán en la nueva sede canónica de la cofradía.

De esta manera, las elecciones de Los Javieres de enero serán en la Capilla de los Luises, situada en la calle Trajano, es decir, en la iglesia del Sagrado Corazón, a la que se trasladará definitivamente la hermandad en próximas fechas junto a sus titulares. Ya hace unas semanas se firmó ante notario la concesión de las dependencias de este templo a la cofradía, por uso gratuito de cuarenta años, y más adelante conoceremos la disposición definitiva de las imágenes en el interior de este templo, donde precisamente se fundó la cofradía allá por los años cincuenta.

La hermandad igualmente ha informado que queda abierto, desde el 13 de noviembre hasta el 13 de diciembre, el plazo de presentación de candidatos a los distintos cargos de la Junta de Gobierno que pretende presidir el candidato a Hermano Mayor. Dichas candidaturas se podrán presentar los días lunes, miércoles y viernes, de 19 a 21 horas, en la Secretaría de la Hermandad, quien certificará, en nombre de la misma, la diligencia de presentación. Asimismo, se recuerda que para ejercer el derecho al voto se ha de estar al corriente de los pagos de cuotas, realizando el censo definitivo con los que cumplan este requisito. Por el momento no ha sido anunciada ninguna lista para estas elecciones.