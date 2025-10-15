Encarnación Hurtado realizará los nuevos ángeles pasionarios para el misterio de Montserrat

Una propuesta que nos devolverá a otros tiempos pero adaptada a las circunstancias actuales. Encarnación Hurtado será la encargada de realizar los nuevos ángeles pasionarios para el paso de misterio de la Conversión del Buen Ladrón, de la hermandad de Montserrat. Esta iniciativa fue aprobada el pasado jueves, por amplia mayoría, en cabildo general extraordinario de hermanos, donde igualmente se respaldó la celebración de actos por el 425 aniversario fundacional, como el Vía Crucis extraordinario del crucificado por las calles de la feligresía.

Boceto de uno de los ángeles que figurarán en el paso de misterio / Encarnación Hurtado

Dicho proyecto se enmarca igualmente en la conmemoración de esta efeméride, con la intención de devolver al paso de misterio una impronta que mantuvo hasta los años cuarenta, cuando los primitivos ángeles pasionarios fueron enajenados a la cofradía de las Necesidades, de Cabra. Sin embargo, el propósito de la cofradía no es realizar ni mucho menos una reproducción o réplica de aquellos, gubiados por Pedro Roldán; más bien confiar en el boceto presentado por Hurtado y que fue el que se aprobó en el citado cabildo. La intención de la corporación es que su estreno se produzca para el Viernes Santo de 2027. Además, uno de los angelitos llevará también el paño de la Verónica.

La hermandad celebrará durante todo el 2026 el 425 aniversario fundacional. Las primeras Reglas fueron aprobadas por el canónigo D. Antonio Luciano de Negrón, gobernador sede vacante, el día 10 de abril del año 1601. En el archivo de la Hermandad se conserva una copia de estas Reglas, en un valioso ejemplar datado cien años más tarde, en 1701, que transcribe literalmente las originales. La cofradía se constituyó en la Iglesia Parroquial de San Ildefonso, predominando los vecinos de la zona, entre ellos numerosos curtidores, boteros y odreros, oficios relacionados con la vecina Carnicería (en la actual plaza de la Alfalfa). Allí permaneció hasta el año 1650, en que acordó trasladarse a la Iglesia de San Pablo de los Padres Dominicos.