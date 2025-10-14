Fallece Carmen López, hermana y fundadora de la Anunciación de Juan XXIII

Se viste de luto y tristeza todo el barrio de Juan XXIII, que pierde no solo a una insigne cofrade, también a una generosa e inolvidable vecina. La hermandad de la Anunciación de Juan XXIII ha notificado el fallecimiento de Carmen López Carmona, quien fuera hermana y fundadora de esta corporación letífica, amén de la madre del actual hermano mayor e imaginero, Fernando Castejón, y viuda que fuera del alma máter de dicha cofradía, Rafael Castejón Díaz.

"Fue tanto el bien que hizo por su Virgen de la Anunciación y su hermandad, que solo tenemos palabras de agradecimiento y cariño hacia ella", ha señalado dicha cofradía. En el domicilio de Carmen era venerada, de manera cotidiana y diaria, la Virgen de la Anunciación, talla que poseía su marido, Castejón Díaz, y que había sido ofrecida a la parroquia para que allí fuera entronizada y se fundase una cofradía de gloria, pero recibió en un primer momento evasivas. Sin embargo, la devoción a la imagen era creciente y en 1975, tras dos años de veneración en el templo previa autorización del vicario, se termina constituyendo la corporación, que ha celebrado recientemente los fastos del cincuentenario fundacional. Su fallecimiento se produce meses después de la muerte de uno de sus hijos, Rafael Castejón López, tras una larga enfermedad.

Sus restos se encuentran en la sala 17 del Tanatorio de la SE-30. Descanse en paz.