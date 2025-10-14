Un regreso a los orígenes: el Sol se reencuentra con su primitiva Virgen en el Plantinar

Un detalle que no debe pasar desapercibido y que supone el reencuentro de toda una cofradía para con su propia historia. Desde este pasado lunes, en la capilla anexa a la parroquia de San Diego de Alcalá, recibe culto de manera provisional y circunstancial una imagen dolorosa de la Virgen con la advocación de Nuestra Señora del Sol. Se encuentra, en efecto, en el mismo espacio donde permanecen diariamente los titulares de la cofradía homónima y que cada Sábado Santo realiza su estación de penitencia a la Catedral. Y es que es, ni más ni menos, que la imagen primigenia de esta cofradía.

La primitiva Virgen del Sol, en el Plantinar

Por todos es sabido que la hermandad del Sol hunde sus raíces allá por el año de 1932, cuando un grupo de estudiantes del colegio jesuita de la calle Pajaritos -antes en Villasís- organiza una procesión infantil con una imagen de Jesús advocada de la Sangre. Aunque no existen testimonios gráficos, la prensa de la época recoge otra salida procesional en 1935, apareciendo en portada del diario La Unión. En dicha procesión se añade al cortejo una imagen de la Virgen, gubiada por Antonio Bidón, y que es la que precisamente ahora nos ocupa. Sin embargo, con el estallido de la guerra civil, esta iniciativa se ve especialmente castigada y la veneración queda circunscrita a una familia cercana.

La llegada al Juncal

Tras un periodo de cuatro décadas, el grupo se asienta en el barrio de Los Remedios, y es entonces cuando uno de los hermanos fundadores dona a la parroquia del Juncal dicha imagen, que fue bendecida en febrero de 1935 por el padre don Augusto Muriel, director espiritual del colegio de Pajaritos. Tras el acto fue trasladada al paso donde quedaría sola y al pie de una Cruz con sudario en la que iban apoyadas dos escaleras. La salida aquella de 1935 se efectuó el Lunes Santo y al pasar por delante del colegio fue recibida por profesores y alumnos, incluso aquellos que se hallaban castigados, los cuales quedaron absueltos en honor de la Virgen.

Desde aquel momento, la imagen ha permanecido en la parroquia del Juncal, continuando la hermandad del Sol su periplo histórico por otros caminos, como su constitución en agrupación parroquial en 1987 y su traslado al Plantinar en 1989, hasta su nombramiento como hermandad de gloria en 1995 y como penitencia en 2006, ya con los actuales titulares de Bonilla Cornejo. Con el traslado de todas las imágenes del Juncal al Plantinar -por obras en el templo- se ha decidido que la dolorosa de Bidón permanezca en la capilla de la cofradía del Sol, regalándonos una estampa inédita casi cuarenta años después, y donde confluyen por primera vez los actuales titulares y la primitiva, si bien durante las salidas procesionales por el barrio antes de alcanzar la Carrera Oficial el palio del Sol visitaba la parroquia del Juncal.